Проверить разводы на фиктивность могут в ВКО

Фото: freepik

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года прокомментировал вопрос о росте разводов в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурымбет Сактаганов считает, что в регионе есть факты фиктивных разводов. "Мы изучили этот вопрос. Иногда семьи специально разводятся, чтобы получить соответствующие господдержки. Сейчас мы проводим разъяснительные работы и доводи до них, что будут проверяться и будут приняты необходимые меры, в том числе и жесткие", – сказал он. Ранее глава региона рассказал, могут ли ВКО признать зоной экологического бедствия.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: