#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Общество

Проверить разводы на фиктивность могут в ВКО

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 14:42 Фото: freepik
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года прокомментировал вопрос о росте разводов в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурымбет Сактаганов считает, что в регионе есть факты фиктивных разводов.

"Мы изучили этот вопрос. Иногда семьи специально разводятся, чтобы получить соответствующие господдержки. Сейчас мы проводим разъяснительные работы и доводи до них, что будут проверяться и будут приняты необходимые меры, в том числе и жесткие", – сказал он.

Ранее глава региона рассказал, могут ли ВКО признать зоной экологического бедствия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Могут ли ВКО признать зоной экологического бедствия
13:26, Сегодня
Могут ли ВКО признать зоной экологического бедствия
Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника
13:07, Сегодня
Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника
Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе
12:34, Сегодня
Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: