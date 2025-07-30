В поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области появится крытый хоккейный корт

Об этом аким региона Нурымбет Сактаганов рассказал на встрече с жителями Глубоковского района.

Сейчас ведется работа по оформлению земельных участков. Строительство проекта запланировано на 2026-2028 годы.

Фото: пресс-центр ВКО

Еще одним значимым проектом для района станет физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Белоусовка. Его возведение ориентировочно оценивается в 1,1 миллиарда тенге.

Фото: пресс-центр ВКО

Здесь же по госпрограмме "Ауыл – Ел бесігі" сегодня продолжается строительство Дома культуры на 150 мест. А в селе Ушаново планируется капитально отремонтировать центр досуга.

Фото: пресс-центр ВКО

"Акиму Глубоковского района необходимо разработать проектно-сметную документацию по строительству крытого хоккейного модуля в поселке Глубокое и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Белоусовка за счет районного бюджета до 1 ноября этого года с получением экспертизы. Также нужно представить в Управление физической культуры и спорта инвестиционные предложения для получения отраслевого заключения", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.