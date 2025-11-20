#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Общество

От -7°С до +18°С: что ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 15:10 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня – 21, 22 и 23 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Если Астану мороз проверяет на прочность, то в Алматы и Шымкенте по-прежнему сохраняется осеннее тепло.

Астана

  • 21 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.
  • 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью гололед. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2°С.
  • 23 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2°С, днем +5+7°С.

Алматы

  • 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.
  • 22 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.
  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2°С, днем +9+11°С.

Шымкент

  • 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +14+16°С.
  • 22-23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +16+18°С.

Ранее метеорологи рассказывали, что в ближайшие дни, с 20 по 22 ноября 2025 года, на большей части Казахстана прогнозируется нестабильная погода из-за прохождения атмосферных фронтов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
От метели до +16°: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни
19:37, 08 ноября 2025
От метели до +16°: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
20:08, 19 октября 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
18:05, 06 июля 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: