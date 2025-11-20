От -7°С до +18°С: что ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня – 21, 22 и 23 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Если Астану мороз проверяет на прочность, то в Алматы и Шымкенте по-прежнему сохраняется осеннее тепло. Астана 21 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.

22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью гололед. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2°С.

23 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2°С, днем +5+7°С. Алматы 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

22 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.

23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2°С, днем +9+11°С. Шымкент 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +14+16°С.

22-23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +16+18°С. Ранее метеорологи рассказывали, что в ближайшие дни, с 20 по 22 ноября 2025 года, на большей части Казахстана прогнозируется нестабильная погода из-за прохождения атмосферных фронтов.



