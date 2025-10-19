#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 20:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 20, 21 и 22 октября 2025 года по трем крупнейшим городам страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.
  • 21-22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.
  • 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 20 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +21+23°С.
  • 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +22+24°С.
  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в 12 регионах Казахстана на 20 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Финансовый гороскоп на неделю: кому звезды сулят прибыль
21:04, Сегодня
Финансовый гороскоп на неделю: кому звезды сулят прибыль
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
18:34, 23 февраля 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
20:46, 16 декабря 2024
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: