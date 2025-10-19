Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 20, 21 и 22 октября 2025 года по трем крупнейшим городам страны, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.
- 21-22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.
- 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
- 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 20 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +21+23°С.
- 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +22+24°С.
- 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в 12 регионах Казахстана на 20 октября 2025 года.
