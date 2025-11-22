Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня – 23, 24 и 25 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +4+6°С.

24 ноября: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.

25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +4+6°С. Прогноз погоды в Алматы 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +11+13°С.

24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

25 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С. Прогноз погоды в Шымкенте 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.

25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +16+18°С. Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 23 ноября 2025 года.



