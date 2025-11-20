#АЭС в Казахстане
Общество

Штрафы почти на 700 млн тенге выписали водителям в Алматы за одно нарушение

измерение уровня выхлопа у машины, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 17:20 Фото: акимат Алматы
Согласно данным экспертов, около 60% загрязнения воздуха в Алматы связано с автотранспортом, поэтому на дорогах и автобазах усиливают контроль выбросов, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году в план включили отдельную работу по проверке коммунальной, пассажирской и грузовой техники. Передвижные экологические лаборатории выезжают на места эксплуатации транспорта, чтобы фиксировать показатели выхлопов и выявлять возможные превышения.

В акимате города рассказали об очередном такой рейде в Турксибском районе. Передвижная лаборатория ТОО "Ренессанс плюс" фиксировала техническое состояние транспорта и уровень выбросов.

"В последние годы после усиления работы экопостов в городе доля автомобилей, превышающих нормы по токсичности выбросов, снизилась. Однако общий уровень окислов азота и других загрязнителей остается высоким. Количество электромобилей растет, но их доля пока небольшая, поэтому ощутимого влияния на экологию города они не оказывают", – отметил старший эколог компании "Ренессанс плюс" Исламбек Нурмагамбетов.

Из проверенных за рейд 20 автомобилей у двух выявили превышения нормы.

Всего в этом году на 19 стационарных и двух передвижных экологических постах в Алматы провели 186 385 замеров выбросов, составлено почти 20 тыс. административных протоколов по статье 334 КоАП РК (эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ и выбросов), включая предупреждения и штрафы на общую сумму более 653 млн тенге.

В сентябре 2025 года сообщалось, что в Алматы ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
