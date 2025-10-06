#АЭС в Казахстане
Общество

Передвижные эколаборатории на дорогах Алматы проверяют машины: начались массовые штрафы

выхлопная труба, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 09:27 Фото: pixabay
В Алматы сотрудники Управления местной полицейской службы Департамента полиции (ДП) совместно со специалистами ТОО "ЭКО Алматы" провели рейды по контролю за выбросами автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП, в течение двух дней, 4 и 5 октября, с привлечением передвижной экологической лаборатории проводились замеры выхлопных газов авто с помощью современных газоанализаторов и дымомеров.

Проверили 131 транспортное средство. По результатам 21 водителя привлекли к административной ответственности по ст. 334 КРКобАП за превышение допустимых нормативов загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что в алматинской агломерации провели исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ. Суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнений формирует транспорт. Кроме того, в 2025 году внесли изменения в законодательство: отменили предупреждения и ввели штрафы за превышение выбросов автотранспорта – 10 МРП для физических лиц и 100 МРП для юридических лиц.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
