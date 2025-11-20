#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
518.19
597.32
6.43
Общество

150 тысяч тенге за прокисший суп и мышь: в Алматы пожаловались на столовую в частной школе

родители учеников пожаловались на столовую в частной школе в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 23:47 Фото: pixabay
В Алматы родители учеников пожаловались на столовую в частной школе. Взрослые уверяют: их детей травят испорченными блюдами. Последней каплей стал прокисший суп на обед. А затем по родительским чатам разлетелось видео с мертвой мышью, сообщает Zakon.kz.

Ребенок Карлыгаш Тагаевой в этом году пошел в первый класс, отмечает КТК. Частную школу выбрали из-за нехватки мест в государственной. Женщина была довольна: школа в шаговой доступности. Но за три месяца уже трижды пришлось забирать дочь прямо с уроков. Девочка жаловалась на боли в животе, ее рвало, и поднималась температура. Врачи ставили диагноз – отравление. Но чем, Карлыгаш понять не могла, пока не узнала, что их случай не единичный.

"Ребенок утром здоровый был. А эти звонки поступали после обеденного времени. Я никак не думала, что это с пищей связано. Но так как буквально вчера, вы как слышите, было отравление. Не один ребенок отравился, и поэтому уже родители возмущены". Карлыгаш Тагаева

Родители говорят, что за обучение платят 150 тыс. тенге в месяц, в эту же сумму входит и трехразовое питание. Но дети охотнее ходят на уроки, чем в столовую. Жалуются: порции маленькие, несвежие овощи, в тарелке часто находят волосы. Апогеем стали гороховый суп на обед с кислым запахом и мертвая мышь на территории столовой.

"Мы с того года боремся, и всегда это было. То есть мы подходим к директору и говорим: "Исправьте, вот это неправильно, это..." Директор говорит: "Да-да-да", выпроваживает, а по факту ничего не меняется. То есть качество питания очень низкое". Назерке Сейтбекова

Кислый запах у супа директор объяснил тем, что неправильно замочили горох. А вообще, каждое блюдо перед подачей проверяет медсестра. Но в тот день ничего подозрительного не заметила.

"Ей просто показалось, что вроде бы нормально. А потом, когда начали разливать суп, в этот момент пошел запах, и мы сразу предприняли меры. На следующей неделе у нас будет новый оператор, новое меню. Мы это все покажем родителям, с ними отработаем. И составим новую бракеражную комиссию, в которую будут входить непосредственно родители учеников". Генеральный директор ТОО Abroy School Канат Ахмедов

То, что мыши тут – частые гости, директор тоже не отрицает. Грызуны бегут с поля, но в школе, уверяет, регулярно проводят дератизацию. Наведаются в учебное заведение теперь и санврачи. В СЭС заявили, что это первое заявление от родителей учеников этой школы. А пока администрация ожидает ревизоров, столовую полностью закрыли.

Ранее сообщалось, что 132 школы перевели на дистанционный формат в Казахстане из-за всплеска ОРВИ и гриппа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Родители пожаловались на клопов в одной из школ Актау
18:40, 10 ноября 2023
Родители пожаловались на клопов в одной из школ Актау
В отделе образования Актау объяснили видео с давкой на входе в новую школу
17:00, 13 октября 2024
В отделе образования Актау объяснили видео с давкой на входе в новую школу
Изнасилование первоклассника в частной школе Алматы: мама рассказала о состоянии сына
09:30, 03 октября 2023
Изнасилование первоклассника в частной школе Алматы: мама рассказала о состоянии сына
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: