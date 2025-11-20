150 тысяч тенге за прокисший суп и мышь: в Алматы пожаловались на столовую в частной школе

В Алматы родители учеников пожаловались на столовую в частной школе. Взрослые уверяют: их детей травят испорченными блюдами. Последней каплей стал прокисший суп на обед. А затем по родительским чатам разлетелось видео с мертвой мышью, сообщает Zakon.kz.

Ребенок Карлыгаш Тагаевой в этом году пошел в первый класс, отмечает КТК. Частную школу выбрали из-за нехватки мест в государственной. Женщина была довольна: школа в шаговой доступности. Но за три месяца уже трижды пришлось забирать дочь прямо с уроков. Девочка жаловалась на боли в животе, ее рвало, и поднималась температура. Врачи ставили диагноз – отравление. Но чем, Карлыгаш понять не могла, пока не узнала, что их случай не единичный.

"Ребенок утром здоровый был. А эти звонки поступали после обеденного времени. Я никак не думала, что это с пищей связано. Но так как буквально вчера, вы как слышите, было отравление. Не один ребенок отравился, и поэтому уже родители возмущены". Карлыгаш Тагаева

Родители говорят, что за обучение платят 150 тыс. тенге в месяц, в эту же сумму входит и трехразовое питание. Но дети охотнее ходят на уроки, чем в столовую. Жалуются: порции маленькие, несвежие овощи, в тарелке часто находят волосы. Апогеем стали гороховый суп на обед с кислым запахом и мертвая мышь на территории столовой.

"Мы с того года боремся, и всегда это было. То есть мы подходим к директору и говорим: "Исправьте, вот это неправильно, это..." Директор говорит: "Да-да-да", выпроваживает, а по факту ничего не меняется. То есть качество питания очень низкое". Назерке Сейтбекова

Кислый запах у супа директор объяснил тем, что неправильно замочили горох. А вообще, каждое блюдо перед подачей проверяет медсестра. Но в тот день ничего подозрительного не заметила.

"Ей просто показалось, что вроде бы нормально. А потом, когда начали разливать суп, в этот момент пошел запах, и мы сразу предприняли меры. На следующей неделе у нас будет новый оператор, новое меню. Мы это все покажем родителям, с ними отработаем. И составим новую бракеражную комиссию, в которую будут входить непосредственно родители учеников". Генеральный директор ТОО Abroy School Канат Ахмедов

То, что мыши тут – частые гости, директор тоже не отрицает. Грызуны бегут с поля, но в школе, уверяет, регулярно проводят дератизацию. Наведаются в учебное заведение теперь и санврачи. В СЭС заявили, что это первое заявление от родителей учеников этой школы. А пока администрация ожидает ревизоров, столовую полностью закрыли.

Ранее сообщалось, что 132 школы перевели на дистанционный формат в Казахстане из-за всплеска ОРВИ и гриппа.