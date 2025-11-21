#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Общество

В Павлодарской области будут использовать очищенные сточные воды для разведения рыб

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 14:00 Фото: unsplash
Председатель правления НАО "Центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Сакен Калкаманов 21 ноября 2025 года на пресс-завтраке поделился планами по очистке сточных вод в Павлодарской области, передает корреспондент Zakon.kz.

В качестве примера он привел Павлодарский НПЗ.

"В Павлодаре есть озеро Балкылдак, куда раньше шли выбросы с химзавода, а потом и с НПЗ. Оно считается мертвым озером. Например, после написания соответствующего справочника и получения комплексного экологического разрешения, павлодарский НПЗ будет внедрять технологию мембранной очистки сточных вод", – сказал Калкаманов.

После этого, по его словам, сточные воды будут пригодны для разведения рыбы.

"То есть, выходящая из предприятия вода, где могут быть нефтяные шламы, взвеси и т.д, вся эта вода будет пригодна для рыбохозяйственной деятельности. При должной рекультивации ила и дна этого озера, мы можем восстановить экосистему вокруг этого НПЗ", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что казахстанские предприятия заставят перерабатывать вредные отходы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Казахстанские предприятия заставят перерабатывать вредные отходы
12:30, Сегодня
Казахстанские предприятия заставят перерабатывать вредные отходы
Антикор задержал главу Международного центра зеленых технологий
20:11, 12 февраля 2024
Антикор задержал главу Международного центра зеленых технологий
Осужденный за многомилионные хищения и взятку Агабеков проиграл апелляцию: озвучены детали дела
15:39, 25 сентября 2024
Осужденный за многомилионные хищения и взятку Агабеков проиграл апелляцию: озвучены детали дела
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: