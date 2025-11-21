В Павлодарской области будут использовать очищенные сточные воды для разведения рыб

Фото: unsplash

Председатель правления НАО "Центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Сакен Калкаманов 21 ноября 2025 года на пресс-завтраке поделился планами по очистке сточных вод в Павлодарской области, передает корреспондент Zakon.kz.

В качестве примера он привел Павлодарский НПЗ. "В Павлодаре есть озеро Балкылдак, куда раньше шли выбросы с химзавода, а потом и с НПЗ. Оно считается мертвым озером. Например, после написания соответствующего справочника и получения комплексного экологического разрешения, павлодарский НПЗ будет внедрять технологию мембранной очистки сточных вод", – сказал Калкаманов. После этого, по его словам, сточные воды будут пригодны для разведения рыбы. "То есть, выходящая из предприятия вода, где могут быть нефтяные шламы, взвеси и т.д, вся эта вода будет пригодна для рыбохозяйственной деятельности. При должной рекультивации ила и дна этого озера, мы можем восстановить экосистему вокруг этого НПЗ", – добавил спикер. Ранее мы писали, что казахстанские предприятия заставят перерабатывать вредные отходы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: