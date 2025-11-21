Казахстанские предприятия будут перерабатывать вредные отходы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Председатель правления НАО "Центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Сакен Калкаманов 21 ноября 2025 года на пресс-завтраке рассказал о планах по совершенствованию сферы управления отходами, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, центру доверили разработку концепции по управлению всеми видами отходов, кроме радиоактивных. "К сожалению, мы точно не знаем, у нас разрозненные фрагментарные данные, где, какие отходы образовались и где они находятся. Если с ТБО, особенно в крупных городах, более или менее все понятно, то с минеральными отходами, образующимися от деятельности промышленных предприятий, или с историческими отходами, которые были образованы еще в советское время, у нас мрачная картина. Чтобы это все инвентаризировать, оцифровать и понять, как мы будем работать, нужен национальный оператор, который будет использовать средства, полученные за счет утильсбора", – сказал Калкаманов. Он также рассказал о второй новелле, которая призвана помочь эффективно управлять отходами. "Это механизм, который заставит промышленные предприятия не сидеть, как собака на сене. К примеру, условно есть отработанная руда с высоким содержанием меди. Но так как у предприятия действующее медное месторождение и оно получает медную руду после обогащения, ему не с руки заниматься этими отходами, которые горами лежат на окраинах моногородов. Эти отходы наносят вред окружающей среде за счет фильтрации – в грунтовые воды, за счет выветривания. Технически отходы принадлежат предприятию, но неизвестно, когда оно за это возьмется. Сейчас у государства нет механизма, чтобы заставить предприятие перерабатывать такие отходы. Таким образом, концепция предусматривает разработку подзаконных актов, которые заставят предприятия перерабатывать свои отходы", – объяснил Калкаманов. Ранее Мажилис презентовал законопроект "Об обращении с радиоактивными отходами".

