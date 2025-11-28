#АЭС в Казахстане
Общество

Атыраусцы из-за нашествия мышей боятся эпидемии: в регионе проводят масштабную дератизацию

в Атырау проводят масштабную дератизацию, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 06:43 Фото: pixabay
В Атырау создана специальная комиссия в связи с нашествием мышей. Масштабная дератизация проходит в селах и областном центре. Нанято восемь компаний, специализирующихся на борьбе с грызунами, сообщает Zakon.kz.

Эксперты рассказали КТК, что все условия для резкого роста числа мышей создала сама природа.

"Ситуация такова, что стоят очень теплые дни. Во-первых, это играет роль. Во-вторых, благоприятную среду создал прошлогодний паводок. При разливе рек, увлажнении почвы разрастаются травы. А это тоже способствует росту популяции мышей, так как есть хорошая кормовая база. Поэтому мы и видим такой рост". Член комиссии по борьбе с вредителями Алибек Ермеккали

В Махамбетский район, где ранее из-за нашествия мышей даже закрыли школы и детсады, на дератизацию отправили сразу пять частных компаний. Специалисты еще трех фирм работают в Атырау. Вокруг поселков делают специальные рвы, в которые закладывают яд. Это помогает остановить перемещение полевок со степей ближе к домам. Отраву раздают и жителям сел, чтобы извести уже нагрянувших непрошеных гостей. Люди опасаются, что грызуны станут источником какой-нибудь эпидемии. Ведь мыши и крысы разносят чуму, туляремию, геморрагическую лихорадку и другие опасные заболевания.

"Способы заражения разные. Заболеть можно, например, в случае употребления пищи с частичками фекалий или в случае аспирации, вдыхания пыли в местах скопления мышей. Но я хочу отметить, что в ходе исследований сейчас возбудителей чумы или каких-то других опасных заболеваний не выявлено". Главный специалист Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Зульфия Кайреденова

Ранее сообщалось, что мыши и крысы в ЗКО спровоцировали рост опасного заболевания.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
