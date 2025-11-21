Патрон обошелся студенту из Алматы почти в 800 тыс. тенге

В аэропорту Алматы у молодого человека нашли патрон. Ему пришлось заплатить крупный штраф, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 ноября 2025 года рассказал заместитель начальника Департамента полиции (ДП) на транспорте Малик Кайбар.

"В аэропорту Алматы у 22-летнего студента при прохождении досмотра транспортными полицейскими изъят патрон калибра 9×18 мм. По решению суда ему назначен штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге)... Наличие даже одного боеприпаса без разрешительных документов является нарушением закона и может привести к серьезным последствиям", – сообщил он.

В другом случае на станции Караганда-Сортировочная у 30-летнего жителя Темиртау обнаружили гладкоствольное ружье. Суд приговорил его к одному году ограничения свободы.

Малик Кайбар напоминает, что на борту самолетов и в поездах строго запрещено перевозить кастеты, ножи, электрошокеры, боеприпасы, оружие, пиротехнические изделия и другие опасные предметы.





"Однако, несмотря на постоянную профилактическую работу сотрудников ДП на транспорте, граждане все еще нередко по незнанию приобретают и перевозят предметы, относящиеся к холодному оружию, оборот которого запрещен на территории Казахстана. С начала 2025 года зарегистрировано 496 уголовных дел по фактам незаконного ношения, хранения и перевозки холодного оружия, а также выявлено 133 административных правонарушения", – отметил он.

17 ноября в ДП на транспорте рассказали о гражданине Китая, который вел себя непристойно в аэропорту Астаны и тоже был наказан.