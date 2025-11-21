#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

6 тонн некачественного мяса едва не оказались на рынках Астаны

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 23:36 Фото: Zakon.kz
В Астане полицейские изъяли свыше 6 тонн мяса неизвестного происхождения в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 21 ноября в полиции, целью мероприятий стало предотвращение краж скота и пресечение оборота некачественной мясной продукции. Совместно с ветеринарной инспекцией были проверены городские рынки, объекты внутренней торговли и официальные мясоперерабатывающие цеха.

В ходе проверок выявлено четыре подпольных цеха, где отсутствовали необходимые санитарные условия. Вся обнаруженная продукция изъята, материалы направлены в ветеринарную инспекцию. По данным фактам проводятся проверки.

Кроме того, на стационарных постах и трассах сотрудники полиции проверили более 200 транспортных средств, перевозивших скот и мясную продукцию. Особое внимание уделялось учету и идентификации сельскохозяйственных животных.

Также проведены поквартальные обходы частного сектора, где содержится скот, с проверкой наличия документов и ветеринарных справок.

А ранее в правительстве пообещали не допустить рост цен на социально значимые продукты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Астане задержали бизнесмена, который продавал мясо павших животных
18:30, 13 марта 2025
В Астане задержали бизнесмена, который продавал мясо павших животных
В нескольких регионах Казахстана нашли нелегальные цеха по переработке мяса
08:17, 17 марта 2025
В нескольких регионах Казахстана нашли нелегальные цеха по переработке мяса
Полиция Алматы тщательно проверит рынки, стройки, учебные заведения
17:56, 14 октября 2024
Полиция Алматы тщательно проверит рынки, стройки, учебные заведения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: