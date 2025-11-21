6 тонн некачественного мяса едва не оказались на рынках Астаны

В Астане полицейские изъяли свыше 6 тонн мяса неизвестного происхождения в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 21 ноября в полиции, целью мероприятий стало предотвращение краж скота и пресечение оборота некачественной мясной продукции. Совместно с ветеринарной инспекцией были проверены городские рынки, объекты внутренней торговли и официальные мясоперерабатывающие цеха.



В ходе проверок выявлено четыре подпольных цеха, где отсутствовали необходимые санитарные условия. Вся обнаруженная продукция изъята, материалы направлены в ветеринарную инспекцию. По данным фактам проводятся проверки.

Кроме того, на стационарных постах и трассах сотрудники полиции проверили более 200 транспортных средств, перевозивших скот и мясную продукцию. Особое внимание уделялось учету и идентификации сельскохозяйственных животных.

Также проведены поквартальные обходы частного сектора, где содержится скот, с проверкой наличия документов и ветеринарных справок.

А ранее в правительстве пообещали не допустить рост цен на социально значимые продукты.

