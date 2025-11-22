Часть ЖК из-за пожара осталась без света на левобережье Астаны: что известно к этому часу

Акимат Астаны 22 ноября сообщил, что оперативные бригады АО "Астана-РЭК" продолжают работы по восстановлению электроснабжения, но свет уже есть в пяти жилых комплексах, передает Zakon.kz.

В столичной администрации отметили, что на данный момент достигнуты следующие результаты:

В 15:15 успешно подана электроэнергия на пять трансформаторных подстанций, восстановлено электроснабжение в пяти жилых комплексах.

В 16:50 к одной из подстанций было подключено дизель-генераторное устройство (ДГУ).

Работы по подключению ДГУ еще к четырем трансформаторным подстанциям продолжаются. Восстановительные работы по электроснабжению остальных многоквартирных домов продолжаются. Ранее сообщалось, что с ночи 22 ноября 2025 года семь ЖК в районе "Нура" остаются без электричества. Причиной аварии мог явиться загоревшийся трансформатор в районе "Нура" на улице Сыганак.



