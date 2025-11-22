#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

Часть ЖК из-за пожара осталась без света на левобережье Астаны: что известно к этому часу

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 18:43 Фото: unsplash
Акимат Астаны 22 ноября сообщил, что оперативные бригады АО "Астана-РЭК" продолжают работы по восстановлению электроснабжения, но свет уже есть в пяти жилых комплексах, передает Zakon.kz.

В столичной администрации отметили, что на данный момент достигнуты следующие результаты:

  • В 15:15 успешно подана электроэнергия на пять трансформаторных подстанций, восстановлено электроснабжение в пяти жилых комплексах.
  • В 16:50 к одной из подстанций было подключено дизель-генераторное устройство (ДГУ).
  • Работы по подключению ДГУ еще к четырем трансформаторным подстанциям продолжаются.

Восстановительные работы по электроснабжению остальных многоквартирных домов продолжаются.

Ранее сообщалось, что с ночи 22 ноября 2025 года семь ЖК в районе "Нура" остаются без электричества. Причиной аварии мог явиться загоревшийся трансформатор в районе "Нура" на улице Сыганак.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Электроснабжение в центре левобережья Астаны восстановили
22:27, 13 декабря 2024
Электроснабжение в центре левобережья Астаны восстановили
В Астане из-за аварии ряд жилых комплексов остались без света
10:57, 26 марта 2023
В Астане из-за аварии ряд жилых комплексов остались без света
Жители четырех районов Астаны останутся без света 18 сентября
01:08, 18 сентября 2025
Жители четырех районов Астаны останутся без света 18 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: