Экосистема вышла из баланса: в Мангистау растет угроза заражения чумой

В Мангистауской области дикие хищники – корсаки, лисы и шакалы все чаще подходят к населенным пунктам, что может привести к вспышкам чумы среди местного населения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Lada.kz со ссылкой на председателя регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбека Козыбакова.

По словам специалиста, хищники тянутся к селам из-за резкого увеличения популяции диких грызунов, в первую очередь большой песчанки, которая является природным резервуаром опасной инфекции. Эколог отметил, что заражение может передаться от степных грызунов к домашним крысам и мышам, а затем – человеку.

"Это тревожный сигнал. Появление лис, корсаков и шакалов, питающихся грызунами, говорит о нарушении баланса экосистемы из-за вмешательства человека. Природа адаптируется к новым обстоятельствам", – заявил Козыбаков.

Он подчеркнул необходимость регулярных эпизоотологических обследований и дератизационных работ, которые должна проводить Мангистауская противочумная станция. Однако, по словам эколога, учреждение испытывает нехватку специалистов-зоологов, способных организовать мониторинг и оперативное уничтожение зараженных грызунов.

Ранее степного корсака заметили жители 19-го микрорайона Актау, а в Бейнеуском районе два школьника уже подверглись нападению диких лис.