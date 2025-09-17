Угроза бешенства и чумы: чем опасно нашествие диких животных в Актау

Шакалы, корсаки, хорьки, белки, хищные птицы – за последние несколько месяцев жители Актау увидели на улицах чуть ли не всех представителей степной фауны. Специалисты называют несколько причин столь неожиданного появления зверей в городе, передает Zakon.kz.

Если еще каких-то 30 лет назад шакалов на территории Мангистауской области не было, то сейчас, как отмечают специалисты, их можно встретить повсюду – живут они в камышовых зарослях, в саксауле. Причиной такого распространения шакалов биологи называют уменьшение численности волков. Недавно их видели ночью в одном из микрорайонов города. Необычных животных сняла камера видеонаблюдения на подъезде.

"Те животные, которые считаются очень пугливыми, к примеру, те же шакалы, которые обычно не подпускают человека и сами держатся подальше от людей, теперь все чаще заходят в населенные пункты. Одна из причин их появления в городе – это поиск пищи. Шакалы могут лазать по мусорным свалкам, переворачивать контейнеры, искать остатки еды, оставленные человеком". Адильбек Козыбаков, председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК

Увеличение численности корсака, или степных лисиц, говорит о том, что на этой территории либо вообще не осталось лис, либо их очень мало. Корсаки охотятся в основном на грызунов. А самые крупные крысы "поселились" как раз в Актау – мусорные свалки, остатки еды на побережье привлекают опасных грызунов. Сюда на охоту и приходят степные лисицы.

"Корсаки начали охотиться на окраинах городов и сел – здесь много песчанок, а вот в городе, особенно на набережной, расплодились серые крысы. Они и привлекают хищников", – объясняет эколог.

Песчанки – это целая группа грызунов из подсемейства песчанковых (Gerbillinae). Внешне похожи на мышей или крыс, но у них длинный хвост с кисточкой на конце и задние лапы приспособлены к прыжкам. Распространены в степях, полупустынях и пустынях. В Казахстане встречается несколько видов, и они составляют основную добычу для корсаков и хорьков.



Причина появления в городе хорьков та же самая – грызуны. При этом специалисты предупреждают – и корсаки, и шакалы, и хорьки могут представлять потенциальную опасность, так как могут быть носителями бешенства. Поэтому экологи отмечают – нельзя подходить к таким животным, пытаться их поймать, дразнить, подкармливать и подпускать к ним домашних животных.

"Мы часто стали видеть в соцсетях видео с дикими животными, которые приходят с открытых степных территорий и свободно передвигаются по городу. В таких случаях очевидцам стоит позвонить в "112". Конечно, отлов таких животных не решит главную причину их появления в городе – несвоевременный вывоз мусора, увеличение количества мусорных свалок, а значит, и числа грызунов". Тургамбай Шапагатов, и.о. руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области

Опасность, как говорят экологи, не только в бешенстве. Рост численности грызунов – это вероятность распространения чумы.

"А если будет чума, то мало никому не покажется. Конечно, грызунов в городе травят, но меньше их не становится. Поэтому необходимо, чтобы специалисты по противочумным мероприятиям постоянно проводили мониторинг набережной и окрестностей города". Адильбек Козыбаков, председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК

Самыми милыми дикими животными, которые неожиданно появились в Актау, стали белки. Они живут в основном на хвойных деревьях, но в Актау и лиственных-то очень мало.

"Это нетипичные для нашей местности животные. Скорее всего, они привозные, возможно, жили у кого-то дома, а затем сбежали, или их специально выпустили. Чем они тут питаются, я даже предположить не могу, но, видимо, как-то выживают, приспосабливаются к местным условиям". Адильбек Козыбаков, председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК

Дикие хищные птицы, которые за последние 10 лет стали массово гнездиться на крышах многоэтажных домов, могут представлять опасность как для мелких домашних животных, так и для самих себя – очень часто с крыш выпадают птенцы, а взрослые птицы разбиваются об окна.

"Есть общая, помимо поисков пищи, причина появления диких животных и птиц на городских территориях. Природные места осваиваются человеком, расширяются крестьянские хозяйства, строят какие-то промышленные постройки, месторождения, прокладывают дороги. Все это отнимает среду обитания у диких животных и птиц. Поэтому они вынуждены подселяться к человеку". Адильбек Козыбаков, председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК

Эколог отмечает – в Мангистау необходим мониторинг численности диких животных и оставшихся мест их обитания. Последний раз такой мониторинг проводили 10 лет назад.