В Алматы на заседании Регионального штаба рассмотрены инвестиционные проекты

В Алматы прошло заседание Регионального инвестиционного штаба под председательством акима города Дархана Сатыбалды по рассмотрению действующих и перспективных инвестпроектов в сферах транспорта, энергетики, промышленности и инноваций.

В ходе совещания были обсуждены вопросы по развитию грузового терминала ГТС-2, строительству теплоэнергостанции, автобусного парка и развитии зарядной инфраструктуры. Рассмотрены также проекты по созданию газонаполнительных станций.

Фото: акимат города Алматы

В промышленном блоке затронуты проекты по строительству завода ЖБИ нового поколения и расширению производства автомобильных сидений.

Фото: акимат города Алматы

Отдельно представлена инициатива по созданию инновационной городской ГЭС и музея искусственного интеллекта в районе Сайрана – будущей точки притяжения, объединяющей энергетику, технологии и образовательные проекты.

Фото: акимат города Алматы

По итогам заседания аким города поручил профильным управлениям продолжить сопровождение проектов и обеспечить их детальную проработку. Инвестиционный штаб будет работать на регулярной основе, усиливая контроль за реализацией инициатив.