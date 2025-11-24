#АЭС в Казахстане
Общество

В Алматы на заседании Регионального штаба рассмотрены инвестиционные проекты

Заседание регионального штаба, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 11:50 Фото: акимат города Алматы
В Алматы прошло заседание Регионального инвестиционного штаба под председательством акима города Дархана Сатыбалды по рассмотрению действующих и перспективных инвестпроектов в сферах транспорта, энергетики, промышленности и инноваций.

В ходе совещания были обсуждены вопросы по развитию грузового терминала ГТС-2, строительству теплоэнергостанции, автобусного парка и развитии зарядной инфраструктуры. Рассмотрены также проекты по созданию газонаполнительных станций.

Фото: акимат города Алматы

В промышленном блоке затронуты проекты по строительству завода ЖБИ нового поколения и расширению производства автомобильных сидений.

Фото: акимат города Алматы

Отдельно представлена инициатива по созданию инновационной городской ГЭС и музея искусственного интеллекта в районе Сайрана – будущей точки притяжения, объединяющей энергетику, технологии и образовательные проекты.

Фото: акимат города Алматы

По итогам заседания аким города поручил профильным управлениям продолжить сопровождение проектов и обеспечить их детальную проработку. Инвестиционный штаб будет работать на регулярной основе, усиливая контроль за реализацией инициатив.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
