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Общество

План освещения города представили в Алматы

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 18:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На совещании под председательством акима города Дархана Сатыбалды был представлен проект светового мастер-плана Алматы. Документ охватывает все части мегаполиса и ключевые транспортные маршруты, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что световой мастер-план рассматривается как системное решение, которое объединит архитектуру, безопасность и современные технологии. При этом особое внимание должно быть уделено соответствию международным стандартам и сохранению уникального облика Алматы.

Проект светового мастер-плана разрабатывается с учетом международного опыта, включая практику Москвы, Лондона, Леона, Сеула, Измира.

Документ предусматривает внедрение системы распределения освещения улиц и общественных пространств, развитие архитектурного и событийного освещения, снижение уровня светового загрязнения, интеграцию наружного освещения в систему "умного города", а также особое внимание к обеспечению безопасности в темное время суток, особенно для женщин, детей и маломобильных групп населения.

Согласно представленному плану, к концу 2025 года в Алматы будет обеспечено полное освещение всех городских улиц.

Ранее были названы районы Алматы, где запретят строительство многоквартирных ЖК по требованию Токаева.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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