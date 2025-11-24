#АЭС в Казахстане
Общество

Нацбанк рассказал, как действовать при неожиданных переводах

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 12:01 Фото: pexels
Национальный банк Казахстана 24 ноября 2025 года обратился с важным заявлением. В нем идет предупреждение об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с "ошибочными переводами" денежных средств, сообщает Zakon.kz.

Так, одной из наиболее распространенных схем мошенничества является рассылка ложных уведомлений о поступлении денежных средств.

Казахстанцы получают SMS-сообщения о зачисленных суммах на банковский счет. Затем им звонят злоумышленники, представляются отправителем денежных переводов и под предлогом ошибочного перечисления просят вернуть деньги обратно. Однако подобные сообщения являются поддельными.

Специалисты советуют при получении таких сообщений или звонков проверять движение денежных средств исключительно через официальное мобильное приложение или интернет-банкинг банка.

Кроме того, рекомендуется с особой осторожностью относиться к SMS-сообщениям от неизвестных номеров и не переходить по подозрительным ссылкам.

Также возможен еще один вариант мошеннической схемы, при котором злоумышленники осуществляют реальный перевод денежных средств на счет гражданина.

Впоследствии получателю звонят злоумышленники, которые представляются отправителем данного перевода, сообщают об "ошибочном переводе" и просят вернуть средства, но уже на счет третьего лица.

В ходе разговора они могут оказывать психологическое давление (например, заявляя, что деньги предназначались на лечение ребенка) либо угрожать обращением в правоохранительные органы или суд. Зачастую злоумышленники могут представляться "сотрудниками силового блока" или "работниками Национального банка", запрашивая личные и банковские данные.

В случае возникновения подобной ситуации или при поступлении денежных средств Нацбанк рекомендует воздерживаться от переводов на счета третьих лиц, а также незамедлительно связаться со своим банком для уточнения процедуры возврата.

При необходимости следует обратиться в ближайшее отделение банка для подачи соответствующего заявления.

Нацбанк опубликовал в заключении информации еще одно напоминание:

"Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением".

В случае мошенничества необходимо подать заявление в правоохранительные органы и при необходимости обратиться за консультацией в контакт-центр банка по номеру 1477.

Материал по теме

Банки начали отказывать казахстанцам в кредитах

21 ноября мы также рассказывали, что утверждены новые правила обмена банкнот и монет, изымаемых из обращения.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
