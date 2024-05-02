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Ущерб на сотни миллионов тенге: полиция рассказала о незаконной добыче ресурсов

незаконная добыча ресурсы, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 12:21 Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
В Алматинской области выявили незаконную добычу ископаемых на 122 млн тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В сообщении ведомства за 2 мая 2024 года сказано, что полезные ископаемые незаконно добывали на территории одного из карьеров в Енбекшиказахском районе. Круг фигурантов установлен.

Также, как уточнили специалисты, проверяется причастность каждого из них к уголовному правонарушению.

"По предварительным данным, мужчины самовольно добывали полезные ископаемые в зоне месторождения вдоль одной из рек региона. Проведенная экспертиза подтвердила происхождение материала, являющегося балластом, объемом 27 455,47 кубических метров".Пресс-служба ДП Алматинской области

Добытую руду мужчины сбывали на территории мегаполиса и области.

Озвучен и причиненный государству ущерб: он составил более 122 млн тенге.

"На спецстоянку помещены 47 автомашин и специальной техники. По факту незаконного недропользования зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование".Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее в Министерстве промышленности и строительства рассказали, с дефицитом каких полезных ископаемых Казахстан может столкнуться в будущем. Также было отмечено, что государство на постоянной основе проводит мониторинг запасов по всем 130 видам полезных ископаемых.

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Алматинская область Казахстан 2024 год Полезные ископаемые Полиция
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