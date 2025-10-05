Около тысячи туристов на Эвересте оказались в опасной ловушке из-за мощного снегопада
На восточном склоне Эвереста 5 октября около тысячи человек оказались заблокированы из-за сильнейшего снегопада, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщают китайские СМИ.
Обильные осадки сделали спуск с горы невозможным. Снегопад был настолько интенсивным, что засыпал палатки альпинистов и полностью перекрыл часть маршрутов, включая тропы, по которым обычно передвигаются на яках.
Спасательные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности, однако проведение эвакуации осложнено погодными условиями и риском схода лавин.
Отмечается, что сейчас погодная ситуация на Эвересте остается крайне нестабильной.
Ранее российская альпинистка назвала главные "горы-убийцы" на планете.
