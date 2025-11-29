Синоптики предупредили о непогоде в Астане и 10 регионах Казахстана

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 10 регионах Казахстана на 30 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане: ночью и утром ожидается гололед.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман.

В Атырау: ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

В Кокшетау: ночью и утром ожидается гололед.

Ночью и утром на востоке Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске: ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

В Костанае: ожидается туман.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Туркестане: ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман.

В Павлодаре: ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Туман.

На западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман.

В Петропавловске: ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 30 ноября.