Синоптики предупредили о непогоде в Астане и 10 регионах Казахстана
В Астане: ночью и утром ожидается гололед.
На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
Ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидается туман.
Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман.
В Атырау: ночью и утром ожидается туман.
Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.
В Кокшетау: ночью и утром ожидается гололед.
Ночью и утром на востоке Актюбинской области ожидается туман.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Уральске: ночью и утром ожидается туман.
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.
В Костанае: ожидается туман.
На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Туркестане: ночью и утром ожидается туман.
Ночью в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман.
В Павлодаре: ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Туман.
На западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман.
В Петропавловске: ожидается туман.
Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 30 ноября.