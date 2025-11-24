Кто должен проверять состояние зданий – в Минпроме прокомментировали столичную трагедию

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков 24 ноября 2025 года на брифинге в СЦК разъяснил механизм проверки состояния зданий, передает корреспондент Zakon.kz.

В ноябре обрушившаяся облицовка одного из столичных ЖК унесла жизнь молодой девушки, и журналисты спросили у Жунисбекова – не нужно ли, по его мнению, инициировать проверку состояния таких зданий.

"Собственники зданий должны проводить эту работу. Есть норматив, в соответствии с которым есть периодичность проведения капитального ремонта. Перед капитальным ремонтом обязательно проводится техническое обследование здания", – ответил Жунисбеков.

По его словам, в случае, если есть какие-то визуальные повреждения несущих и отражающих конструкций, техническое обследование является обязательным.

"В данном случае собственники здания должны принимать меры по определению и устранению таких случаев", – объяснил спикер.

8 ноября 2025 года по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя пострадавшая – сотрудница скорой помощи Улдана Мырзуан скончалась в больнице.