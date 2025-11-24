#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

Кто должен проверять состояние зданий – в Минпроме прокомментировали столичную трагедию

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 16:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков 24 ноября 2025 года на брифинге в СЦК разъяснил механизм проверки состояния зданий, передает корреспондент Zakon.kz.

В ноябре обрушившаяся облицовка одного из столичных ЖК унесла жизнь молодой девушки, и журналисты спросили у Жунисбекова – не нужно ли, по его мнению, инициировать проверку состояния таких зданий.

"Собственники зданий должны проводить эту работу. Есть норматив, в соответствии с которым есть периодичность проведения капитального ремонта. Перед капитальным ремонтом обязательно проводится техническое обследование здания", – ответил Жунисбеков.

По его словам, в случае, если есть какие-то визуальные повреждения несущих и отражающих конструкций, техническое обследование является обязательным.

"В данном случае собственники здания должны принимать меры по определению и устранению таких случаев", – объяснил спикер.

8 ноября 2025 года по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя пострадавшая – сотрудница скорой помощи Улдана Мырзуан скончалась в больнице.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Госинспекторы и сертификация – в Казахстане будут усиливать ответственность за качество зданий
15:32, Сегодня
Госинспекторы и сертификация – в Казахстане будут усиливать ответственность за качество зданий
О стоимости социального жилья после принятия нового Налогового кодекса высказались в Минпромышленности
12:52, 23 мая 2025
О стоимости социального жилья после принятия нового Налогового кодекса высказались в Минпромышленности
Что будет с ценами на жилье в Казахстане
12:34, 26 июля 2024
Что будет с ценами на жилье в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: