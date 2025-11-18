#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Астане умерла 23-летняя фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки

23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 13:46 Фото: Instagram/rustemova_aliya
8 ноября 2025 года в Астане на двух фельдшеров и еще трех человек обрушилась облицовка здания вместе с кондиционером. Сегодня, 18 ноября, 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан скончалась в больнице, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова:

"С глубоким прискорбием сообщаю, что 18 ноября ушла из жизни наша коллега – фельдшер, получившая тяжелые травмы при исполнении своих профессиональных обязанностей. Оказывая медицинскую помощь пострадавшим при обрушении части наружной кирпичной облицовки жилого комплекса, она сама оказалась под обломками и была доставлена в крайне тяжелом состоянии".

Известно, что с 8 ноября врачи боролись за ее жизнь, делая все возможное, чтобы стабилизировать состояние.

"Но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью".Алия Рустемова

8 ноября 2025 года по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 13:46
В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших

12 ноября 2025 года вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов рассказывал, что состояние фельдшера остается тяжелым.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
