Обрушение фасада в Астане: Минпром не планирует проверять здания после трагедии

Министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева 2 декабря 20025 года на брифинге в правительстве спросили о том, будет ли ведомство инициировать проверки зданий на предмет аварийности после обрушения фасада в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Министру также привели в пример видео, где промышленные альпинисты показывают в зданиях огромные щели и зазоры.

"В парламенте сейчас находится Строительный кодекс. Более тысячи поправок со стороны депутатского корпуса. Одна из основных задач была усилить контроль со стороны государства за качеством строительства. Здание, о котором вы говорите, 2005 года постройки. К сожалению, в предыдущих нормативных актах гарантии ограничивались двумя годами. Конечно, на наш взгляд это совсем маленький срок. Застройщики должны нести ответственность в течение более продолжительного периода. Потому сейчас гарантии по несущим конструкциям мы вынесли предложения, что она будет 5 лет, по фасадам и крышам – 10 лет. Гарантия увеличивается", – сказал Нагаспаев.

Представители СМИ напомнили министру, что трагедия уже произошла и поинтересовались – будут ли проведены проверки зданий на предмет аварийности в ближайшее время.

"К сожалению, функция по проверке качества не входит в полномочия министерства. Она у акиматов... Тут надо четко разграничивать полномочия", – заявил глава Минпрома.

8 ноября 2025 года по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя Улдана Мырзуан скончалась в больнице.