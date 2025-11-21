Непогода накроет Казахстан 22 ноября
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды и опасных явлений в Казахстане на субботу, 22 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно заявлению метеорологов, на севере, востоке и ночью в центре страны сохраняется неустойчивая погода: ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке – сильные осадки.
"В этих регионах возможна низовая метель, а на севере, востоке и в центре – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона будет без осадков.
По республике также прогнозируются туманы, а на севере, северо-западе и востоке ожидается усиление ветра.
Ранее специалисты рассказали, что на севере, востоке и в центре страны с 22 по 24 ноября ожидаются дожди со снегом. Также возможны гололед и низовая метель.
