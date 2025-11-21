#АЭС в Казахстане
Общество

Непогода накроет Казахстан 22 ноября

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 17:51 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды и опасных явлений в Казахстане на субботу, 22 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению метеорологов, на севере, востоке и ночью в центре страны сохраняется неустойчивая погода: ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке – сильные осадки.

"В этих регионах возможна низовая метель, а на севере, востоке и в центре – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона будет без осадков.

По республике также прогнозируются туманы, а на севере, северо-западе и востоке ожидается усиление ветра.

Дождливая погода придет в Алматы 24 ноября

Ранее специалисты рассказали, что на севере, востоке и в центре страны с 22 по 24 ноября ожидаются дожди со снегом. Также возможны гололед и низовая метель.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
