Общество

МЧС и МВД объединились к Новому году

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 19:59 Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерство внутренних дел (МВД) в преддверии праздников запускают крупномасштабные профилактические акции по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

С 1 декабря 2025 года стартуют три крупные акции: "Газбаллон", "Қауіпсіз Жаңа жыл" и "Пиротехника".

Акция "Газбаллон" направлена на предотвращение нарушений, связанных с использованием газобаллонного оборудования.

В рамках стартующей акции предусмотрены проведение рейдов на автодорогах и в паркингах, организация встреч с руководителями домоуправляющих организаций и жителями жилых массивов, профилактические беседы с сотрудниками газозаправочных станций.

Мероприятия акции "Қауіпсіз Жаңа жыл" ориентированы на обеспечение безопасности в период массовых новогодних празднований.

Будет проведена профилактическая работа в местах проведения массовых новогодних мероприятий, включая проверку эвакуационных выходов, систем пожарной сигнализации и соблюдение норм пожарной безопасности, а также встречи с предпринимателями и организаторами праздничных вечеров.

Акция "Пиротехника" направлена на предупреждение пожаров и травматизма при использовании пиротехнических изделий.

Запланированы совместные рейды по местам хранения и реализации пиротехники.

Стоит отметить, что полиция усилила контроль на автодорогах страны после смертельных аварий.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
