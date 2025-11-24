МЧС и МВД объединились к Новому году
С 1 декабря 2025 года стартуют три крупные акции: "Газбаллон", "Қауіпсіз Жаңа жыл" и "Пиротехника".
Акция "Газбаллон" направлена на предотвращение нарушений, связанных с использованием газобаллонного оборудования.
В рамках стартующей акции предусмотрены проведение рейдов на автодорогах и в паркингах, организация встреч с руководителями домоуправляющих организаций и жителями жилых массивов, профилактические беседы с сотрудниками газозаправочных станций.
Мероприятия акции "Қауіпсіз Жаңа жыл" ориентированы на обеспечение безопасности в период массовых новогодних празднований.
Будет проведена профилактическая работа в местах проведения массовых новогодних мероприятий, включая проверку эвакуационных выходов, систем пожарной сигнализации и соблюдение норм пожарной безопасности, а также встречи с предпринимателями и организаторами праздничных вечеров.
Акция "Пиротехника" направлена на предупреждение пожаров и травматизма при использовании пиротехнических изделий.
Запланированы совместные рейды по местам хранения и реализации пиротехники.
Стоит отметить, что полиция усилила контроль на автодорогах страны после смертельных аварий.