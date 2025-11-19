Полиция усилила контроль на автодорогах после смертельных аварий
На территории всего Казахстана продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на снижение числа ДТП. Рейды проходят по всей стране с 18 по 23 ноября. Они стали ответом на серию тяжелых аварий с большим количеством погибших, сообщает Zakon.kz.
В городах и селах правоохранители следят за безопасностью пешеходов, кроме этого дорожные инспекторы проверяют состояние дорог, в том числе на ремонтах.
"В рамках ОПМ особое внимание уделили областным и районным трассам, где в этом году смертность выросла на 31%. Полицейские также ужесточили контроль за скоростью, обгоном и выездом на встречную полосу, активно проверяют нелегальных перевозчиков и такси", – рассказала старший инспектор по особым поручениям административной полиции МВД РК Акботы Боранова.
Ранее аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК рассказал, какие сделаны выводы после аварии, унесшей жизнь 12 человек.
