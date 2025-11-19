#АЭС в Казахстане
События

Полиция усилила контроль на автодорогах после смертельных аварий

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 19:15 Фото: akorda.kz
На территории всего Казахстана продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на снижение числа ДТП. Рейды проходят по всей стране с 18 по 23 ноября. Они стали ответом на серию тяжелых аварий с большим количеством погибших, сообщает Zakon.kz.

В городах и селах правоохранители следят за безопасностью пешеходов, кроме этого дорожные инспекторы проверяют состояние дорог, в том числе на ремонтах.

"В рамках ОПМ особое внимание уделили областным и районным трассам, где в этом году смертность выросла на 31%. Полицейские также ужесточили контроль за скоростью, обгоном и выездом на встречную полосу, активно проверяют нелегальных перевозчиков и такси", – рассказала старший инспектор по особым поручениям административной полиции МВД РК Акботы Боранова.

Ранее аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК рассказал, какие сделаны выводы после аварии, унесшей жизнь 12 человек.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: