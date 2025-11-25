В Астане трое рабочих упали с 5-го этажа: стало известно их состояние

Трое каменщиков, которые сорвались с пятого этажа чудом выжили и проходят лечение, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Сети появился ролик, снятый сразу после ЧП в ЖК Attila густонаселенного и быстро развивающегося района Жагалау. На стройке трое рабочих сорвались вниз с высоты около 15 м. Со слов очевидцев в тот день ничего не предвещало беды. Каменщики, как обычно, выгружали кирпичи, но в какой-то момент железная конструкция не выдержала и рухнула на землю, увлекая за собой людей, передает "Седьмой канал". Пострадавших доставали из-под завалов.

"Каменщиков госпитализировали в Национальный координационный центр экстренной медицины. Бригада хирургов буквально по частям собирала голову 44-летнему пациенту. Ему провели трепанацию черепа с пластикой твердой мозговой оболочки. Мужчина идет на поправку, но впереди его ждет долгая реабилитация. Сейчас медики пытаются спасти поврежденный глаз", – говорится в репортаже.

По словам врачей, все трое получили тяжелые травмы. 24 ноября выписали 41-летнего Ерлана Батыргалиева. Это его родному брату делали трепанацию черепа. Оба больше 20 лет работают на стройке, в основном, берут объемы на субподряд, не заключая трудовой договор. После падения Ерлан отделался переломом ребер и ушибами, долечиваться теперь будет амбулаторно. С его слов слабый подъемник не выдержал веса материалов.

Сейчас врачи борются за жизнь третьего 28-летнего пострадавшего, который находится в реанимации.

"Причины произошедшего выясняют полицейские", – говорится в репортаже.

В Жамбылской области контрактник остался без глаза после показательных выступлений, устроенных на присяге. Военный, как и другие, бил бутылки о голову. Но что-то пошло не так.