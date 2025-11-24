Контрактник лишился глаза из-за обычного трюка на присяге в Жамбылкой области

В Жамбылской области контрактник остался без глаза после показательных выступлений, устроенных на присяге. Военный, как и другие, бил бутылки о голову. Но что-то пошло не так. Парня тут же отвезли в таразскую клинику, где провели операцию, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент произошел на присяге молодых солдат в горно-егерском полку Жуалынского района. Туда увидеть юных защитников Родины приехали родные и близкие. Для них и были организованы показательные выступления уже опытных военных. Контрактники демонстрировали навыки, среди которых было битье стеклянных бутылок о голову. Для 24-летнего Жаксылыка Молдакула это закончилось потерей одного глаза. Прогнозов по второму медики пока никаких не дают.

"После происшествия мы его немедленно отправили в медицинское учреждение в Таразе. Сейчас военнослужащий находится в этом же медицинском учреждении. Состояние военнослужащего удовлетворительное. Мы разбираемся, сейчас служебное расследование проводится. Мы своих в любом случае не бросаем". Командир горно-егерского полка Бауыржан Есалы

Известно, что военный холост. Он шесть лет служит в армии, пять из которых – по контракту.

"Раньше такой трюк делал не один раз, ничего не было. В этот раз я даже не сразу заметил, что что-то произошло. Сейчас у меня одна мечта: чтобы мои глаза видели". Военнослужащий военной части 91678 Жаксылык Молдакул

Ранее были утверждены правила создания и ликвидации военной кафедры в вузах.