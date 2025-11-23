В Астане трое рабочих упали с пятого этажа на одном из строящихся ЖК
Отмечается, что инцидент произошел 18 ноября на территории строящегося жилого комплекса Attila. Трое строителей упали вместе со строительной люлькой примерно с пятого этажа. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.
В Департаменте полиции Астаны Zakon.kz сообщили, что по факту падения рабочих с высоты пятого этажа возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.
"В результате падения строительной люльки пострадали трое мужчин. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом инциденте. 13 ноября в жилом комплексе "Арыстан" рухнул лифт с рабочими. В результате один погиб, двоих в тяжелом состоянии госпитализировали. Жильцы заявляют, что проблемы с непригодными лифтами были с самого первого дня введения ЖК в эксплуатацию: там застревали люди и были нередки случаи с падением лифтов.