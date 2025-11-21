#АЭС в Казахстане
Советы

Как в Казахстане вернуть авиабилет по медицинским показаниям: важная информация

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 10:15 Фото: unsplash
Пассажиры казахстанских авиакомпаний могут рассчитывать на полный возврат стоимости билета при внезапном заболевании или смерти члена семьи, следующего вместе с ними. Для этого необходимо своевременно уведомить перевозчика и предоставить медицинские документы, сообщает Zakon.kz.

Так, в соответствии с приказом министра по инвестициям и развитию Казахстана от 30 апреля 2015 года № 540 "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте", подпунктом 7 пункта 129, в случае болезни или смерти пассажира либо члена его семьи, следующего с ним на воздушном судне, при наличии соответствующего медицинского заключения производится полный возврат стоимости бронирования независимо от тарифа авиабилета.

Стоит отметить, что важным условием для рассмотрения подобных запросов является заблаговременное (не позднее чем за 2 часа до времени запланированного рейса – на внутренних рейсах, за 3 часа – на международных) уведомление авиакомпании о невозможности вылета.

Пассажиру также необходимо предоставить медицинское подтверждение о возникновении заболевания после даты приобретения авиабилета, а также документы, подтверждающие родство между пассажирами (в случае, если это член семьи).

Документом, подтверждающим вынужденный отказ пассажира от перевозки, является скан медицинского документа (справка, заключение, лист нетрудоспособности, справка из медицинского пункта аэропорта о снятии с рейса), отвечающий следующим требованиям:

  • наличие в документе четко читаемого названия медицинского учреждения, выдавшего данный документ;
  • наличие печати медицинского учреждения, выдавшего данный документ;
  • наличие даты выдачи медицинского документа;
  • соответствие дат болезни, указанных в медицинском документе, датам перевозки. В случае несоответствия в документе должно быть указано "не рекомендуется полет в указанные даты".

Вынужденный отказ от перевозки в случае смерти пассажира или члена его семьи, следующего вместе с ним на воздушном судне, удостоверяется свидетельством о смерти и документами, подтверждающими факт родства между пассажирами.

К медицинским документам, выданным вне территории Казахстана, должен быть приложен перевод, заверенный нотариально.

В соответствии с действующими правилами возможность полного возврата стоимости билета не предусмотрена в случаях заболевания родственников, не путешествующих вместе с пассажиром. Также в одной авиакомпании уточнили, что в таких случаях возврат или отмена билета осуществляется в соответствии с условиями тарифа, по которому был приобретен билет.

Возврат стоимости билета и дополнительных услуг осуществляется по месту приобретения авиабилета.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
