Рост цен на яблоки в Астане объяснил глава Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 14 января 2025 года назвал причины повышения цен на яблоки в Астане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Астане после новогодних праздников резко подорожали фрукты. Они поинтересовались, связано ли это с изменениями курса доллара.

Арман Шаккалиев отметил, что на стоимость отдельно взятого продукта влияет ряд экономических факторов.

"Мы всегда говорим об издержках, связанных с производством, доставкой. Хочу дать такой универсальный ответ – никогда константы ценовой не будет. Речь идет о том, что есть макропоказатели, есть общие ценовые индексы. Наша задача, чтобы рост цен не носил взрывной характер, чтобы не было на рынке дефицита и ажиотажного спроса. По ценам, вчера, условно говоря, 500 тенге, сегодня 700 тенге, такая волатильность всегда будет присутствовать", – заявил он.

При этом Шаккалиев сказал, что по яблокам в стране дефицита нет.

"Цена разная. На оптовой реализации одна цена, в рознице другая. В торговых сетях более привлекательная цена, в магазинах у дома дороже, так как это оперативные закупки. Надо к ценам с этой точки зрения относиться, что константы ценовой не будет. У нас тарифы выросли, изменения произошли, топливо подорожало, хранение и логистика – это все влияет и вносит свой вклад в изменение цены", – резюмировал глава Минторговли и интеграции.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству торговли и интеграции цифровизировать всю торговлю в Казахстане, вплоть до магазинов у дома.

14 января 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как эта работа будет проводиться. По его словам, большая роль отводится банкам второго уровня.