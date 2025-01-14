#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
528.52
539.14
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
528.52
539.14
5.17
Общество

Рост цен на яблоки в Астане объяснил глава Минторговли

Садоводство, выращивание яблок, яблоневый сад, яблоки, яблони, пищевая промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 16:19 Фото: primeminister.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 14 января 2025 года назвал причины повышения цен на яблоки в Астане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Астане после новогодних праздников резко подорожали фрукты. Они поинтересовались, связано ли это с изменениями курса доллара.

Арман Шаккалиев отметил, что на стоимость отдельно взятого продукта влияет ряд экономических факторов.

"Мы всегда говорим об издержках, связанных с производством, доставкой. Хочу дать такой универсальный ответ – никогда константы ценовой не будет. Речь идет о том, что есть макропоказатели, есть общие ценовые индексы. Наша  задача, чтобы рост цен не носил взрывной характер, чтобы не было на рынке дефицита и ажиотажного спроса. По ценам, вчера, условно говоря, 500 тенге, сегодня 700 тенге, такая волатильность всегда будет присутствовать", – заявил он. 

При этом Шаккалиев сказал, что по яблокам в  стране дефицита нет.

"Цена разная. На оптовой реализации одна цена, в рознице другая. В торговых сетях более привлекательная цена, в магазинах у дома дороже, так как это оперативные закупки. Надо к ценам с этой точки зрения относиться, что константы ценовой не будет. У нас тарифы выросли, изменения произошли, топливо подорожало, хранение и логистика – это все влияет и вносит свой вклад в изменение цены", – резюмировал глава Минторговли и интеграции. 

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству торговли и интеграции цифровизировать всю торговлю в Казахстане, вплоть до магазинов у дома.

14 января 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как эта работа будет проводиться. По его словам, большая роль отводится банкам второго уровня. 

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Ребенок тонул в аквапарке Усть-Каменогорска: история его чудесного спасения
Общество
17:06, Сегодня
Ребенок тонул в аквапарке Усть-Каменогорска: история его чудесного спасения
В Алматы и Шымкенте ожидается потепление до +10°С, в Астане – метель и 12-градусный мороз
Общество
16:56, Сегодня
В Алматы и Шымкенте ожидается потепление до +10°С, в Астане – метель и 12-градусный мороз
Реакция алматинцев на поведение водителя автобуса дошла до акима Досаева
Общество
16:41, Сегодня
Реакция алматинцев на поведение водителя автобуса дошла до акима Досаева
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: