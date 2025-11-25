#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Общество

Какие виды топлива могут вырасти в цене уже в следующем году

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК Ержан Аккенженов 25 ноября 2025 года в кулуарах Акорды рассказал, ожидать ли казахстанцам повышения цен на ГСМ (горюче-смазочные материалы) и СНГ (сжиженный нефтяной газ) с 1 января 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, законодательство предусматривает возможность корректировать цены лишь два раза в год, однако сейчас действует мораторий. Поэтому до конца марта 2026 года стоимость не будет изменяться.

"Если мы говорим о ГСМ, прежде всего, наверное, надо сказать про социально значимые – это бензин 92 и дизельное топливо, которые в прошлом регулировались государством. Бензин 95, 98 не регулировались, поэтому по ним возможен рост. 92 бензин и дизельное топливо – у нас объявлен мораторий до конца марта 2026 года, до этого времени правительством принято решение – цены не будут двигаться, на сжиженный нефтяной газ в том числе", – озвучил спикер.

Ранее председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов объяснил, почему пока не планирует новое повышение цен на газ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Глава Минэнерго о ценах на топливо: Драматических всплесков не допустим
15:21, 22 октября 2025
Глава Минэнерго о ценах на топливо: Драматических всплесков не допустим
Саткалиев рассказал, когда ожидать роста цен на ГСМ
15:00, 28 января 2025
Саткалиев рассказал, когда ожидать роста цен на ГСМ
Есть ли риски дефицита топлива в Казахстане, рассказал глава Минэнерго
12:14, 27 августа 2025
Есть ли риски дефицита топлива в Казахстане, рассказал глава Минэнерго
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: