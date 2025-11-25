Какие виды топлива могут вырасти в цене уже в следующем году

Министр энергетики РК Ержан Аккенженов 25 ноября 2025 года в кулуарах Акорды рассказал, ожидать ли казахстанцам повышения цен на ГСМ (горюче-смазочные материалы) и СНГ (сжиженный нефтяной газ) с 1 января 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, законодательство предусматривает возможность корректировать цены лишь два раза в год, однако сейчас действует мораторий. Поэтому до конца марта 2026 года стоимость не будет изменяться.

"Если мы говорим о ГСМ, прежде всего, наверное, надо сказать про социально значимые – это бензин 92 и дизельное топливо, которые в прошлом регулировались государством. Бензин 95, 98 не регулировались, поэтому по ним возможен рост. 92 бензин и дизельное топливо – у нас объявлен мораторий до конца марта 2026 года, до этого времени правительством принято решение – цены не будут двигаться, на сжиженный нефтяной газ в том числе", – озвучил спикер.

