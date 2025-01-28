#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.77
542.87
5.33
Общество

Саткалиев рассказал, когда ожидать роста цен на ГСМ

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 15:00 Фото: freepik
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве 28 января 2025 года озвучил, когда казахстанцам ждать повышения цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и газ, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по росту стоимости ГСМ решение уже принято.

"Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой правительство за собой сохраняет. То есть, не будет резкого роста стоимости цены на данный вид товара. По ГСМ мы ожидаем предварительного плавного роста уже с февраля текущего года, а на сжиженный газ – в ближайшее время", – озвучил министр.

С его слов, по товарному газу летом текущего года мы ожидаем первое повышение цен для участников рынка.

"В среднем мы уже первый этап повышения предприняли в прошлом году. Увеличили диапазон, где-то с 54 до 85 тенге он был. Сейчас диапазон с 59 до более 90 тенге, в зависимости от региона. То есть, мы верхний предельный диапазон установим примерно на уровне от 64 до 98 тенге ориентировочно. В этих пределах в зависимости от региона будет повышаться цена. При этом правительство примет все необходимые административные меры, чтобы не допустить резкого роста цен на социально значимые виды продукции", – дополнил Саткалиев.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что начата поэтапная либерализация цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и газ. Также глава кабмина пообещал не допустить резкого скачка цен на бензин.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Мороз до 22°С и дожди со снегом: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Общество
16:29, Сегодня
Мороз до 22°С и дожди со снегом: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Жумангарин ответил, не ляжет ли изменение ставки НДС на плечи среднего класса
Общество
16:17, Сегодня
Жумангарин ответил, не ляжет ли изменение ставки НДС на плечи среднего класса
Памятник Ленину до сих пор "шагает" среди современных особняков в Атырау
Общество
16:11, Сегодня
Памятник Ленину до сих пор "шагает" среди современных особняков в Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: