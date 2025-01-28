Саткалиев рассказал, когда ожидать роста цен на ГСМ

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве 28 января 2025 года озвучил, когда казахстанцам ждать повышения цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и газ, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по росту стоимости ГСМ решение уже принято.

"Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой правительство за собой сохраняет. То есть, не будет резкого роста стоимости цены на данный вид товара. По ГСМ мы ожидаем предварительного плавного роста уже с февраля текущего года, а на сжиженный газ – в ближайшее время", – озвучил министр.

С его слов, по товарному газу летом текущего года мы ожидаем первое повышение цен для участников рынка.

"В среднем мы уже первый этап повышения предприняли в прошлом году. Увеличили диапазон, где-то с 54 до 85 тенге он был. Сейчас диапазон с 59 до более 90 тенге, в зависимости от региона. То есть, мы верхний предельный диапазон установим примерно на уровне от 64 до 98 тенге ориентировочно. В этих пределах в зависимости от региона будет повышаться цена. При этом правительство примет все необходимые административные меры, чтобы не допустить резкого роста цен на социально значимые виды продукции", – дополнил Саткалиев.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что начата поэтапная либерализация цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и газ. Также глава кабмина пообещал не допустить резкого скачка цен на бензин.