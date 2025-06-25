В Казахстане не хватает полигонов для мусора: что делает правительство

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 25 июня 2025 года в правительстве сообщил, что большинство полигонов для отходов в Казахстане заполнены и требуется их рекультивация, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам 2024 года в стране насчитывается 2973 полигона ТБО, из них 608 имеют соответствующие проектные и разрешительные документы, что составляет 20,4% от общего их количества.

"Полигоны в областных центрах – Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, городе Шымкент заполнены более чем на 90%, в Астане – на 98%, а в Жезказгане вовсе переполнен", – сказал Ерлан Нысанбаев.

В 2023 году правительством был утвержден комплексный План мероприятий по строительству 100 новых, расширению мощностей 8 действующих и рекультивации 5 полигонов ТБО. На сегодня акиматами построены и введены в эксплуатацию только семь полигонов, разработана документация по 23 полигонам, ведется разработка документации по 18 полигонам.

"По остальным 52 полигонам акиматами работа не ведется. По области Абай – по 22 полигонам, по Акмолинской области – по четырем полигонам, по Северо-Казахстанской области по восьми полигонам истекли сроки действия документации, а корректировка не запланирована. В целом строительство новых полигонов не осуществляется из-за отсутствия финансирования. В этой связи министерством проработан вопрос финансирования строительства полигонов ТБО за счет средств утильсбора, что позволит профинансировать 43 полигона стоимостью 53 млрд тенге в 11 регионах", – рассказал министр.

Ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень их переработки в 2024 году составил 25,8%.

Ранее сообщалось, что порядка 2 млн человек приняли участие в президентской инициативе "Таза Қазақстан".

