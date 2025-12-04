Больше 1000 нарушений зафиксировали на "вафельной" разметке в Алматы: что необходимо знать автомобилистам

Алматинские водители обсуждают "вафельную" разметку. Желтая сетка появилась в десяти местах. Так называемых "вафельниц" может стать еще больше. Уже выявлено свыше тысячи нарушений. Помогут ли новые штрафы решить проблему пробок? Мнения по этому вопросу собрал Zakon.kz.

В Алматы запустили дополнительные камеры фиксации нарушений на "вафельной" разметке.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Желтая сетка обозначает зону, на которой запрещено останавливаться, если впереди образовался затор. С 22 ноября нарушителей уже штрафуют.

Первые "вафельницы" активированы на десяти самых оживленных перекрестках города. Вот пересечения улиц, где можно увидеть новую разметку:

пр. Абая – пр. Назарбаева; пр. Абая – ул. Масанчи; пр. Абая – ул. Брусиловского; пр. Абая – ул. Момышулы; пр. Абая – ул. Тургут Озала; пр. Абылай хана – ул. Богенбай батыра; ул. Сатпаева – ул. Наурызбай батыра; ул. Сатпаева – ул. Жарокова; ул. Жандосова – ул. Жарокова; ул. Розыбакиева – ул. Толе би.

Фото: Zakon.kz

С помощью "вафельной" разметки власти Алматы пытаются решить проблему пробок. Если результаты будут положительными, проект поэтапно расширят на другие улицы города, сообщили чиновники.

"В целях предотвращения нарушений водителями требований статьи 594 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан на десяти оживленных перекрестках города нанесена дорожная разметка 1.28 – "Обозначение участка регулирования перекрестка" (так называемая "вафельная" разметка). Мероприятие направлено на обеспечение пропускной способности транспортных потоков и предотвращение выезда автомобилей на перекрестки при образовании заторов, когда водитель вынужден остановиться, создавая препятствие движению в поперечном направлении", – рассказали в пресс-службе акимата города Алматы.

Мерами по повышению безопасности на дорогах и снижению заторов занимается Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта совместно с Департаментом полиции города.

"Основная цель – повышение дисциплины автомобилистов, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и обеспечение бесперебойного движения транспорта, особенно в часы пик", – добавили в акимате.

Фото: Zakon.kz

Житель Алматы Айбар Акбаров в свободное время подрабатывает в такси. По его мнению, даже с "вафельной" разметкой пробок меньше не станет, а вот ездить теперь сложнее. Штрафы придется платить чаще, уверен водитель.

"Бывает, таймер на светофоре показывает, что до красного остается, допустим, 10 секунд – значит, я должен успеть проехать перекресток. Но вдруг кто-то неожиданно меня подрезает и нагло влезает в ряд передо мной, прямо на пересечении улиц. Тот автомобилист резко нажимает на газ и проезжает на зеленый, а я остаюсь на красный посередине перекрестка, где сейчас желтая сетка. Получается, я попал на штраф. Оспорить его в такой ситуации практически невозможно, потому что на фото фактически именно я на перекрестке мешаю машинам сбоку. А если, избегая подобных случаев, не выезжать на перекресток, когда остается секунд 10-15, в час пик все будут мне сзади сигналить страшно, подгонять меня. Короче, пробки будут по-любому, еще и дороже поездки станут обходиться", – полагает Айбар.

Фото: Zakon.kz

Президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов подтверждает слова таксиста: проблему создают не только те, кто выезжает на занятые перекрестки, но и водители, которые сигналят сзади. Они подстрекают впереди стоящих нарушить. Противостоять психологическому давлению удается не всем. Изменить ситуацию на дорогах с помощью желтой сетки получится, но не скоро, считает эксперт.

"Проблема вообще в ментальном поведении наших водителей на дороге. У нас, сами же знаете, когда один стоит на зеленом, другие начинают сигналить, мол, "чего стоишь, там места еще вагон и маленькая тележка, давай езжай". Проблема именно в этих, сзади сигналящих людях, поэтому параллельно с нарушителями на желтой разметке еще бы привлекать водителей, которые производит сигнал. Они же подталкивают выезжать на занятые перекрестки, а выезжающие чувствуют, будто должны. Я думаю, за год привыкнем", – поделился мнением Арсен Шакуов.

Фото: Zakon.kz

Автоэксперт уверен, многие еще даже не знают, что значит "вафельная" разметка. В основном это касается иногородних. Шакуов предлагает предупреждать об особенностях алматинского движения на въезде в город.

"На трассах, на въездах в город можно установить таблички, например, с QR-кодом и надписью: "Уважаемые гости, в Алматы действует одно особое или экспериментальное правило дорожного движения. Просьба не нарушать". Создать несложный сайт, на котором все смогут ознакомиться с новыми ПДД. Также в аэропортах и на вокзалах нужно поставить предупреждающие таблички. Я думаю, это изменит ситуацию", – сказал президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов.

Фото: Zakon.kz

Не будут лишними и знаки, предупреждающие о фотовидеофиксации на перекрестках, говорит эксперт.

"Наверное, с нанесением "вафельной" разметки было бы неплохо установить еще знаки о том, что ведется фото- и видеоконтроль. То есть важно не штрафовать, а предупреждать о возможных штрафах. Поэтому нужно вводить какие-то предупреждающие профилактические направления, а не просто выписывать штрафы", – пояснил свою точку зрения эксперт.

Фото: Zakon.kz

За выезд на занятый перекресток грозит штраф в размере трех МРП – это почти 12 тысяч тенге. При повторных случаях сумма будет больше. Меньше чем за полтора месяца выявлено свыше тысячи нарушений!

"В рамках реализации проекта ГЧП "Интеллектуальная система безопасности и анализа дорожного трафика города Алматы" установлены дополнительно 43 камеры, и с 25 октября 2025 года запущен пилотный проект по фиксации нарушений, предусмотренных статьей 594 КоАП РК ("Выезд на занятый перекресток"). За период пилота в тестовом режиме зафиксировано более одной тысячи нарушений. До 22 ноября проводились работы по корректировке алгоритма работы комплексов для улучшения автоматической фиксации и исключения ошибочных предписаний", – отметили в акимате.

Фото: Zakon.kz

Отметим, "вафельную" разметку на перекрестках в Алматы начали тестировать еще в 2021 году, однако без системы автоматической фиксации нарушений пользы не было. Желтую клетку просто игнорировали. Сейчас машин и пробок намного больше, поэтому в городе вернули эту меру.

Она применяется и в других странах, например, в России, Германии и Японии. Эксперты подчеркивают, что в дальнем зарубежье водители более ответственно подходят к соблюдению правил безопасности на дорогах.

Разметка "вафельница" уже прописана в стандартах регулирования дорожного движения, а скоро будет также закреплена в ПДД Казахстана.