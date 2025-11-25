Несовершеннолетний из России распространял фейк о теракте в Казахстане

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана усиливает борьбу с киберпреступностью среди молодежи, включая случаи "swatting" – заведомо ложных сообщений о терактах и минировании, сообщает Zakon.kz.

МВД также призывает родителей и педагогов контролировать интернет-активность и разъяснять опасность подобных "шуток".

"В августе сотрудниками киберполиции МВД Казахстана совместно с МВД Чечни установлен и задержан несовершеннолетний гражданин России, распространявший ложные сведения об акте терроризма в Казахстане", – рассказал заместитель начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.

В период с сентября по ноябрь 2025 года сотрудниками МВД задержаны ряд несовершеннолетних и молодых людей, причастных к рассылке заведомо ложных сообщений о терактах и минированиях.

К примеру, 9 сентября в Балхаше задержаны двое подростков 15 и 16 лет, отправившие 63 ложных сообщения о терактах.

14 октября в результате совместной операции МВД Казахстана и МВД России по Республике Саха задержан несовершеннолетний житель Астаны, подозреваемый в распространении в российском сегменте интернета материалов, разжигающих межнациональную рознь, а также ложных сообщений о терактах в двух странах.

25 октября в Актау задержан 18-летний местный житель за ложное сообщение о минировании ТРЦ "Актау" в мессенджере Telegram.

14 ноября в Таразе задержан несовершеннолетний, сообщивший о трех заложенных взрывных устройствах в школах и ТЦ.

15 ноября в Актобе задержан подросток за рассылку ложных сообщений о терактах в трех школах.

20 ноября в Астане задержан несовершеннолетний, подозреваемый в двух аналогичных ложных сообщениях через WhatsApp.

По всем фактам проводится досудебное расследование.

"Swatting и любые формы ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях квалифицируются как тяжкое преступление и наказываются штрафом до 5000 МРП либо лишением свободы сроком до 5 лет. Настоятельно призываем родителей, педагогов и саму молодежь проявлять ответственность, не поддаваться сомнительным интернет-трендам и помнить, что любые "шутки" подобного рода имеют реальные последствия для общества и судьбы самих несовершеннолетних". Аслан Ускембаев

Ранее мы рассказывали, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерство внутренних дел (МВД) в преддверии праздников запускают крупномасштабные профилактические акции по Казахстану.