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Общество

10 лет лишения свободы: суд вынес приговор Перизат Кайрат

Суд, Астана, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 15:36 Фото: Instagram/01pk
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 25 июля 2025 года огласили приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья Сабыржан Каримов озвучил, что Перизат Кайрат признана виновной и лишена свободы на 10 лет. Ее мать тоже признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы, она взята под стражу в зале суда. Отбывать наказание осужденные будут в учреждении средней безопасности. 

22 июля 2025 года в Уголовном суде Астаны начались прения по делу Перизат Кайрат. Гособвинитель запросила для нее 10 лет лишения свободы. Само же главное судебное разбирательство началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Перизат Кайрат обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках. Также прокурор рассказал, как по версии следствия подсудимая легализовала присвоенные во время паводков более 2,8 млрд тенге. В суде выступал главный юрисконсульт Kaspi Bank, который рассказал о переводе 620 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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