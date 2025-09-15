В Астане продолжается суд над блогером Жанабыловым

В Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны 15 сентября 2025 года продолжается рассмотрение дела в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании по ходатайству стороны защиты председательствует прокурор.

На рассмотрение сегодня сразу два дела – в отношении блогера Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой.

По версии уполномоченных органов, Ерболат Жанабылов через Instagram-аккаунт "zhanabylov_e" проводил розыгрыши автомобилей, денег и ценных призов, которые квалифицированы как незаконная лотерея.

Отмечается, что для участия подписчики вносили по 30 тыс. тенге за "обучающие курсы" ТОО "Zhana Busunes".

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. В этот день судья отложила судебное заседание на 15 сентября в 15:00.

15 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.

Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова является ширмой для скрытия лотереи.