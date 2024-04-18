Многолетнюю проблему с инженерными коммуникациями решили в микрорайоне Алматы

18 апреля аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Медеуского и Турксибского районов ознакомился с реализованными проектами по модернизации инженерной инфраструктуры в микрорайоне Шуакты. Жители района поблагодарили его за решение многолетней проблемы, сообщает Zakon.kz.

Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров доложил главе города о решении в микрорайоне Шуакты многолетней проблемы с инженерной инфраструктурой.

В микрорайоне завершена реализация проекта по строительству сетей электроснабжения. Проведенная менее чем за год модернизация 5,5 км сетей позволила снизить потери электроэнергии, сократить затраты на эксплуатацию и обеспечить более 1500 жителей качественным электроснабжением.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В этом же микрорайоне был реализован проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 17,4 км, из них 10 км – водопровод, 7,4 км – канализация. Проектом охвачены девять улиц: Айша Биби, Актасты, Береке, Волочаевская, Даудак, Майекты, Саялы, Теректы, Ыргайты. Проводившая работы подрядная организация "Мелиоратор" завершила строительство сетей в июне 2023 года с полным восстановлением асфальтного покрытия по ширине дороги.

Это обеспечило жителям микрорайона доступ к центральным сетям водоснабжения и водоотведения, создав более комфортные условия для проживания, за что горожане поблагодарили главу города.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Вместе с тем на небольшом участке улицы Волочаевской, где отсутствует необходимый уклон для стока канализации, разрабатывается проект строительства канализационно-насосного сооружения. В рамках социальной ответственности проектировщик проведет работы на бесплатной основе. Ориентировочный срок выхода государственной экспертизы – июнь 2024 года.

Также Ерболат Досаев ознакомился с планами по предотвращению оползней в микрорайоне Шуакты. Глава города поручил в первую очередь обеспечить безопасность жителей. Кроме того, аким мегаполиса указал на необходимость прокладывания в микрорайоне ливневой канализации.

Глава города дал указание провести гидрогеологические исследования и укрепить основания русла реки.