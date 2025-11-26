#АЭС в Казахстане
Общество

На юге Казахстана выявлена схема хищения бюджетных 49 млн через фиктивное трудоустройство

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 09:43 Фото: pexels
В Туркестане вынесен обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан, сообщает Zakon.kz.

Cогласно расследованию, проведенному Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области, бывший директор ГКП "Центр трудовой мобильности", сотрудник отдела "Поддержка работодателей", а также руководители нескольких коммерческих организаций организовали схему незаконного получения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан на субсидируемые рабочие места.

"Сотрудник центра, используя электронные цифровые подписи предпринимателей, подавал заявки на участие в государственных программах с указанием несуществующих должностей. После утверждения заявок оформлялись приказы о приеме на работу граждан, которые фактически не выполняли трудовые обязанности", – пояснили в Агентстве.

Примечательно, что предприниматели привлекали знакомых и родственников, которым предлагалось открыть банковские счета под предлогом участия в государственных программах поддержки – якобы для начисления пенсионных и медицинских взносов.

Ежемесячно в платформу вносились заведомо ложные табели учета рабочего времени.

На основании этих документов средства перечислялись на счета фиктивных работников. Полученные суммы обналичивались предпринимателями и передавались сотруднику подразделения, который далее распределял их между участниками схемы.

"В результате фиктивно трудоустроено 78 лиц, а сумма причиненного ущерба государству превысила 49 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

В итоге приговором суда троим виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 5 лет, двум предпринимателям – ограничение свободы на срок 4 года 6 месяцев.

Кроме того, ущерб государству осужденными возмещен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в АФМ после расследования заявили, что 123 млн тенге были украдены через подмену деталей в "Богатырь Комир".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
