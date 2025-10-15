"Интернет помнит все": блогер из Алматы оказалась в центре скандала из-за видео с таксистом

Казахстанка оказалась в центре скандала после того, как сняла видео в такси с водителем, у которого нарушен слух, позволяя себе неуместные шутки, сообщает Zakon.kz.

Ролик, вызвавший критику в социальный сетях, блогер удалила. Но видео разошлось по различным платформам. Исполнение песен на камеру большинство пользователей восприняли, как насмешку над человеком с инвалидностью.

"Это нормально? Блогер села к водителю такси с нарушением слуха и решила сделать из этого контент. Ведет себя так, будто его вообще нет, снимает человека без его разрешения, при этом озвучивая его. И все это на глазах у ребенка, которого она, по сути, учит такому поведению. Такое нельзя оставлять без внимания", – возмутилась одна из авторов сервиса Threads.

Блогер из Алматы, на страницу которой подписаны почти 65 тысяч человек, уточнила, что "это был американский тренд из TikTok:

"Да, я сняла такое видео. Выложив его, я сразу осознала, что это оскорбительное видео, и мне было стыдно. Я никогда не закидывала контент, оскорбляющий тех или иных людей. И понимаю, насколько это был глупый поступок. После того, как я выложила, кстати, его сразу успели скачать. И в этом видео я не оскорбляла водителя. Я не пыталась задеть его чувства".

Также женщина извинилась:

"Я всегда транслировала свои семейные и дружеские отношения через юмор, и хочу извиниться перед всеми, кого могло задеть мое видео".

Фото: Threads.com

Впрочем, ситуацию это не исправило. Комментаторы также осуждают казахстанку, отмечая, что "интернет помнит все".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту полицейскими проводится проверка.

"В подобных ситуациях важно проявлять уважение и такт в отношении людей с ограниченными возможностями. С автором видео будет проведена праворазъяснительная работа, направленная на недопущение подобных действий впредь". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Кроме того, стражи порядка призвали пользователей социальных сетей ответственно подходить к публикуемому контенту и помнить о принципах взаимного уважения и этики в обществе.

