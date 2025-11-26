#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Общество

Насколько доступна информация о госзакупках в Казахстане, рассказала эксперт

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 13:04 Фото: Zakon.kz
Менеджер исследовательских и образовательных программ "Международный центр журналистики MediaNet" Снежана Цой в ходе экспертной онлайн-дискуссии 26 ноября 2025 года озвучила итоги проведенного среди бизнеса опроса о доступности информации о госзакупках, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежана Цой отметила, что опрос проводился на двух языках и его данные являются достоверными.

"Мы спросили наших респондентов: "Насколько доступна информация о государственной закупках в Казахстане?". И 41,5% ответили, что информация о госзакупках "совершенно недоступна либо малодоступна". Также 10,2% ответили, что "полностью доступна". 20,9% ответили "скорее доступна". И 15,3% – "мне все равно". Хотелось бы обратить внимание на первую цифру, то есть это большинство", – заявила она.

Эксперт также озвучила проблемы, с которыми сталкивались респонденты.

"По мнению наших респондентов, самая распространенная проблема – это коррупция или выбор своего поставщика – более 30%, порядка трети. Далее в своеобразном антирейтинге – 22,3% – недостаток общественного контроля, 18,1% – недостаток информации для потенциальных участников, 27,4% – все перечисленные варианты, 6,8% – не видят проблем", – добавила спикер.

По ее словам, респондентов также спросили, кому бы они доверили контроль за госзакупками.

"29,6% ответили, что никому. 22,4% – ответили, что общественным организациям. 19,6% – СМИ. 13,1% – государственным надзорным органам. 7% – депутатам Парламента. Важно в целом понимать уровень осведомленности граждан о процессах госзакупок. Мы хотели обратить внимание на замечательную программу "Бюджет народного участия", которая уже давно функционирует. Так вот, 80,7%, то есть доминирующее большинство респондентов, к сожалению, не слышали об этой программе", – резюмировала Снежана Цой.

29 октября 2025 года депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинов рассказал, как можно пересмотреть правила госзакупок, чтобы они работали на экономику страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Эксперты рассказали, кто чаще верит в астропрогнозы
14:20, 28 декабря 2024
Эксперты рассказали, кто чаще верит в астропрогнозы
Как пропаганда ЛГБТ влияет на детей и подростков, рассказали эксперты
14:42, 30 июля 2025
Как пропаганда ЛГБТ влияет на детей и подростков, рассказали эксперты
Чуть больше половины: Минспорта оценило доступность спорта в Казахстане
11:03, 04 ноября 2025
Чуть больше половины: Минспорта оценило доступность спорта в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: