Насколько доступна информация о госзакупках в Казахстане, рассказала эксперт

Менеджер исследовательских и образовательных программ "Международный центр журналистики MediaNet" Снежана Цой в ходе экспертной онлайн-дискуссии 26 ноября 2025 года озвучила итоги проведенного среди бизнеса опроса о доступности информации о госзакупках, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежана Цой отметила, что опрос проводился на двух языках и его данные являются достоверными.

"Мы спросили наших респондентов: "Насколько доступна информация о государственной закупках в Казахстане?". И 41,5% ответили, что информация о госзакупках "совершенно недоступна либо малодоступна". Также 10,2% ответили, что "полностью доступна". 20,9% ответили "скорее доступна". И 15,3% – "мне все равно". Хотелось бы обратить внимание на первую цифру, то есть это большинство", – заявила она.

Эксперт также озвучила проблемы, с которыми сталкивались респонденты.

"По мнению наших респондентов, самая распространенная проблема – это коррупция или выбор своего поставщика – более 30%, порядка трети. Далее в своеобразном антирейтинге – 22,3% – недостаток общественного контроля, 18,1% – недостаток информации для потенциальных участников, 27,4% – все перечисленные варианты, 6,8% – не видят проблем", – добавила спикер.

По ее словам, респондентов также спросили, кому бы они доверили контроль за госзакупками.

"29,6% ответили, что никому. 22,4% – ответили, что общественным организациям. 19,6% – СМИ. 13,1% – государственным надзорным органам. 7% – депутатам Парламента. Важно в целом понимать уровень осведомленности граждан о процессах госзакупок. Мы хотели обратить внимание на замечательную программу "Бюджет народного участия", которая уже давно функционирует. Так вот, 80,7%, то есть доминирующее большинство респондентов, к сожалению, не слышали об этой программе", – резюмировала Снежана Цой.

29 октября 2025 года депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинов рассказал, как можно пересмотреть правила госзакупок, чтобы они работали на экономику страны.