#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Общество

Резкое похолодание в Астане и почти лето в Алматы: прогноз погоды на 26-28 ноября

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 15:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на предстоящие три дня. Известно, что жителям Алматы и Шымкента несказанно везет. В этих городах потеплеет до +16°С и +19°С соответственно. В столице Казахстана иная ситуация – там похолодает до -7°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.
  • 27 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -2°С.
  • 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1-3°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 26-27 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.
  • 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 26 ноября: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +16+18°С.
  • 27-28 ноября: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +17+19°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 15:14
В Казахстане потеплеет до +18 °C

Также мы уже рассказывали, что непогода накроет часть Казахстана 25 ноября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Похолодание в Астане до -10°С, снег в Алматы и весна в Шымкенте – прогноз погоды с 12 по 14 ноября
14:26, 11 ноября 2025
Похолодание в Астане до -10°С, снег в Алматы и весна в Шымкенте – прогноз погоды с 12 по 14 ноября
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 26 по 28 мая
17:40, 25 мая 2025
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 26 по 28 мая
В Алматы резко испортится погода
15:40, 09 июля 2025
В Алматы резко испортится погода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: