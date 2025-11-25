Резкое похолодание в Астане и почти лето в Алматы: прогноз погоды на 26-28 ноября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на предстоящие три дня. Известно, что жителям Алматы и Шымкента несказанно везет. В этих городах потеплеет до +16°С и +19°С соответственно. В столице Казахстана иная ситуация – там похолодает до -7°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.

27 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -2°С.

28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1-3°С. Прогноз погоды по Алматы 26-27 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.

28 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С. Прогноз погоды по Шымкенту 26 ноября: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +16+18°С.

27-28 ноября: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +17+19°С. Материал по теме В Казахстане потеплеет до +18 °C Также мы уже рассказывали, что непогода накроет часть Казахстана 25 ноября.

