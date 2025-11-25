Резкое похолодание в Астане и почти лето в Алматы: прогноз погоды на 26-28 ноября
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на предстоящие три дня. Известно, что жителям Алматы и Шымкента несказанно везет. В этих городах потеплеет до +16°С и +19°С соответственно. В столице Казахстана иная ситуация – там похолодает до -7°С, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.
- 27 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -2°С.
- 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1-3°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 26-27 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.
- 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 26 ноября: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +16+18°С.
- 27-28 ноября: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +17+19°С.
