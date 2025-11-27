Дипфейки, дропперы и интернет-мошенники: эксперты рассказали о важности цифровой гигиены

Представители Агентства по финансовому мониторингу, известные журналисты, блогеры и финансовые эксперты на форуме в Астане 27 ноября 2025 года рассказали о важности соблюдения цифровой безопасности, а также о новых формах и методах защиты от финансового мошенничества, передает Zakon.kz.

Организаторами форума выступили Агентство по финансовому мониторингу РК и интернет-издание Zakon.kz совместно с Министерством науки и высшего образования, акиматом города Астаны. Форум прошел в рамках реализации концепции "Закон и Порядок".

Основная цель мероприятия – разъяснение основ цифровой гигиены, новых форм и методов защиты от финансового мошенничества и схем дропперства.

Фото: Zakon.kz

"Это мероприятие – продолжение большой работы, которую мы регулярно проводим как интернет-ресурс Zakon.kz совместно с органами государственной власти. В частности, с АФМ. Мы в течение нескольких лет планомерно ведем просветительскую работу среди населения, работаем над повышением юридической грамотности. Через наше издание проходит очень много такого рода жизненных историй, и, анализируя все эти моменты, мы представляем определенные рекомендации. А Агентство по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами эти рекомендации также используют в разработке действенных методик и инструментов борьбы с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами", – рассказал генеральный директор ТОО "Компания "ЮрИнфо" Михаил Коломин.

Фото: Zakon.kz

По его словам, в работе форума принимают участие представители государственных органов, депутаты Парламента, эксперты, блогеры и студенты ведущих столичных вузов.

"Спикеры рассказали о методах защиты от интернет-мошенничества, дипфейках, защите персональных данных, а также о дропперах. Сегодня мы также проводим прямую трансляцию данного мероприятия на платформах Zakon.kz, для того чтобы как можно больше наших граждан могли получить ценную информацию, которая будет дана. Важность обучения молодежи в том, что они могут далее своим родителям, родным и друзьям передать эти знания доступным языком. Они могут рассказать о необходимости соблюдения цифровой гигиены, пользуясь современными гаджетами и социальными сетями", – пояснил он.

Заместитель руководителя Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Андрей Давыдов детально рассказал о дипфейках, как о новой реальности цифрового обмана. По озвученным им данным, в Казахстане с начала 2025 года зарегистрировано более 40 уголовных дел, связанных с дипфейками.

"Основные советы по защите: договоритесь с близкими о кодовом слове, перезванивайте только на известный номер, не отправляйте деньги незнакомцам, не поддавайтесь на срочные просьбы, не записывайте и не отправляйте голосовые сообщения, фото и видео незнакомым людям. Главный ключ безопасности – критическое мышление. Если что-то кажется слишком странным или слишком выгодным, остановитесь", – посоветовал Давыдов.

Эксперты рассказали казахстанцам об основах цифровой гигиены, чтобы они чувствовали себя более защищенными и уверенными пользователями глобальной Сети.

Фото: Zakon.kz

"Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно, в первую очередь, не доверять ни в коем случае каким-то сообщениям о том, что вам доставили что-то, сообщениям, где вас просят предоставить номера и коды, нельзя проходить по ссылкам. Даже если знакомые пишут вам в мессенджере с просьбой скинуть деньги, как это сейчас часто происходит при взломе аккаунтов в соцсетях, не торопитесь с переводами. Советуем позвонить знакомому, удостовериться, он ли в реальности просит помощи. Есть также большая проблема дипфейков, поэтому надо быть вооруженным новыми знаниями обо всех таких рисках, что и позволяют сделать такого рода форумы", – сказал сотрудник МРЦ "Астана Жастары" Чингиз Тлеулин.

Форум прошел с участием Ai-офицера АФМ, который создан с использованием возможностей искусственного интеллекта. Он может ответить на любой интересующий вас вопрос. К примеру, рассказать, что такое дипфейк и какие угрозы он несет.

Фото: Zakon.kz

Максимально оперативно гостей форума консультировал по разным юридическим вопросам и другой ИИ-помощник – PRG.Komek.

Фото: Zakon.kz

"PRG.Komek – искусственный интеллект, который формирует и дает четкий ответ на вопрос по поводу законодательства. Ему можно задать вопрос по любому разделу – в этом плане ограничений нет. На генерацию ответа требуется 3-5 секунд. Ответы все корректные, так как он работает на базе данных PRG.kz (ИС "Параграф"), следовательно, все документы уже проверены, основаны на нашем законодательстве. К тому же, наши специалисты следят и за актуальностью документов, и за правильностью ответов, которые дает наша система", – рассказала специалист по работе PRG. Алуа Беменкызы.

