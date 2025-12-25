#Казахстан в сравнении
Общество

Смерть ребенка в стоматологии: Минздрав не намерен пересматривать протоколы лечения

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 14:41 Фото: akorda.kz
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года рассказал, насколько безопасно лечить зубы у детей под наркозом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планирует ли Минздрав пересмотреть протокол лечения зубов у маленьких детей с использованием анестезии после трагического случая в Астане. По их данным, родители не всегда могут знать о каких-то скрытых патологиях у ребенка.

Тимур Султангазиев отметил, что лечение зубов является медицинской процедурой и родителям к этому нужно подходить очень серьезно.

"Лечение зубов, особенно у маленьких детей, осложняется тем, что не все дети достаточно хорошо переносят боль. В этой связи используются разные анестезиологические препараты. Конкретно препарат "Севоран" используется во всем мире и считается достаточно безопасным. В Казахстане он применяется с 2007 года. Отдельно пересматривать клинические протоколы и анестезиологическое пособие мы не планируем, так как внутри прописаны уже все меры предосторожности", – резюмировал он.

Ранее Тимур Султангазиев озвучил предварительные итоги проверок стоматологических клиник после смерти ребенка в Астане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
