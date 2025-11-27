#АЭС в Казахстане
Общество

Смертельный пожар в Туркестанской области: выживший ребенок остается в тяжелом состоянии

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 27 ноября 2025 года в кулуарах Сената рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Туркестанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

18 ноября в селе Алгабас произошел пожар, который унес жизни 12 человек, трое пострадали.

"У двоих взрослых состояние на сегодняшний день стабильное. Все пострадавшие были переведены в Шымкент, получают всю необходимую помощь. По ребенку состояние крайне тяжелое", – сказал Султангазиев.

По его словам, подключены специалисты из Алматы.

"Они постоянно консультируют, откорректировали лечение, оценили состояние. Минздрав постоянно контролирует данный вопрос", – добавил вице-министр.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.

Читайте также
250 тысяч детей перевели на "удаленку" в Казахстане
12:55, Сегодня
250 тысяч детей перевели на "удаленку" в Казахстане
Пожар в селе Алгабас: состояние пострадавших стабильно тяжелое
12:19, 19 ноября 2025
Пожар в селе Алгабас: состояние пострадавших стабильно тяжелое
Падение фасада на людей в Астане: состояние фельдшера остается тяжелым
10:18, 12 ноября 2025
Падение фасада на людей в Астане: состояние фельдшера остается тяжелым
