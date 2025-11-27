Смертельный пожар в Туркестанской области: выживший ребенок остается в тяжелом состоянии

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 27 ноября 2025 года в кулуарах Сената рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Туркестанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

18 ноября в селе Алгабас произошел пожар, который унес жизни 12 человек, трое пострадали.

"У двоих взрослых состояние на сегодняшний день стабильное. Все пострадавшие были переведены в Шымкент, получают всю необходимую помощь. По ребенку состояние крайне тяжелое", – сказал Султангазиев.

По его словам, подключены специалисты из Алматы.

"Они постоянно консультируют, откорректировали лечение, оценили состояние. Минздрав постоянно контролирует данный вопрос", – добавил вице-министр.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.