Грозит ли дефицит воды Атырауской области, ответил аким

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 3 декабря ответил на жалобы жителей региона о нехватке воды, а также на частные отключения электричества, сообщает Zakon.kz.

Серик Шапкенов рассказал, что несмотря на чрезвычайную ситуацию, начатая работа в направлении обеспечения населения качественной питьевой водой продолжалась системно.

"В городе завершаются работы по модернизацию фильтровальной станции №5 мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки. Со следующего года планируем построить фильтровальную станцию №6, которая будет очищать 60 тыс. кубометров воды в сутки. Это позволит избежать дефицита воды в ближайшие пять лет через стратегически важные объекты. В целом 99,8% населения региона обеспечено чистой питьевой водой. Показатель изношенности – 28%", – указал он.

Отмечается, что в этом году в селах Коныраулы, Аккора Кызылкогинского района и селах Бала Ораз, Атамбаев, Коздикара, Есмахан Махамбетского района проложено 80,6 км водопровода.

В результате 600 жителей обеспечены питьевой водой. Кроме того, в Махамбетском, Исатайском, Курмангазинском районах ремонтируются 16 водоочистных сооружений.

"В селе Аккистау Исатайского района ведется строительство канализационно-очистных сооружений (КОС). А 13 канализационных насосных станций в городе Кульсары проходят капитальный ремонт. Кроме того, модернизируется 40 км канализационной сети, не ремонтировавшейся с 1950-х годов. На сегодняшний день завершено 17 км. Также в городе Атырау начата работа по модернизации и капитальному ремонту канализационных станций, которые не ремонтировались с 1945 года", – сообщил глава региона.

Наряду с этим реконструируются девять канализационных насосных станций. Работа на пяти КНС будет завершена к концу года. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на реконструкцию 36 станций.

"Одна из важнейших проблем, волнующих атыраусцев – канализационная система в микрорайонах. Число жалоб жителей увеличивается во время осадков. Есть еще засоленность земли. Для решения данной проблемы идет разработка проектно-сметной документации 22 участков по подключению города Атырау и его населенных пунктов к централизованной системе канализации", – подчеркнул спикер.

Масштабная работа, по словам акима, ведется и в части ремонта инженерных сетей и газоснабжения.

"В последние годы в городе Атырау участились жалобы жителей микрорайона Нурсая на частые отключения света. Основная причина – износ электрических кабелей в жилых домах, введенных в эксплуатацию 16 лет назад. Сегодня мы заменили 20 км подземных линий электропередачи на современный кабель, покрытый полиэтиленом. В результате данной работы количество жалоб на проблемы освещения снизилось в четыре раза", – сказал спикер.

В целом, по его данным, с начала года в регионе заменено 160,9 км электрических сетей, подведомственных предприятию ЭЧ-4, начата стабильная подача электроэнергии 54 тыс. потребителей – город Атырау, населенные пункты Томан, Макат, Акколь. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта предприятием АО "Атырау Жарык" отремонтировано 742 км электрических сетей.

"Обеспеченность населения региона газом составляет 99,8%. Построена газовая сеть протяженностью 122 км, газифицированы шесть населенных пунктов. Ведется строительство магистрального газопровода – автоматизированных газораспределительных станций "Финская-120" и "Редут-Финская-120". Проект позволит обеспечить стабильным газоснабжением город и пригородные населенные пункты, субъекты предпринимательства численностью более 160 тыс. человек. В регионе отремонтировано 27,6 км тепловых сетей, приобретено оборудование для тринадцати тепловых пунктов", – резюмировал Серик Шапкенов.

Ранее аким Атырауской области рассказал, что сделано для ликвидации последствий паводков в регионе.