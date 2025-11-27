Более 300 детей появились на свет благодаря программе "Аңсаған сәби" в Акмолинской области

Иногда надежда живет тихо, почти незаметно. Она остается в сердцах тех, кто годами ходит по врачам, кто сталкивался с безмолвными диагнозами, кто привык возвращаться домой после очередного обследования с ощущением, что мир опять стал немного тише.

Для таких семей программа "Аңсаған сәби" стала не просто государственной инициативой, а возможностью снова поверить, что мечта о ребенке может стать реальностью. В Акмолинской области эта программа работает особенно бережно, и каждый ее результат – это маленькое чудо, к которому специалисты идут вместе с пациентами.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии городской поликлиники Кокшетау Жулдыз Алпилам говорит, что в этой работе нет случайных историй. Каждая пара приходит с багажом переживаний, и этот путь невозможно измерить только справками и анализами.





"Когда к нам приходит женщина, которая десять лет пыталась забеременеть, или пара, у которой за спиной потерянные попытки и слезы, мы понимаем, через что они прошли. Для них программа "Аңсаған сәби" – это не пункт в списке, а последняя надежда. И мы обязаны сделать все, чтобы эта надежда оправдалась", – говорит она.

В этом году Акмолинской области было выделено 196 квот на ЭКО. За одиннадцать месяцев комиссия рассмотрела 194 обращения, практически весь объем. Все пары были направлены на лечение по системе ОСМС, и это показатель, которого трудно добиться без слаженной работы врачей, координаторов, лабораторий и консультантов.

"Мы всегда стараемся, чтобы никто не потерял свой шанс. 194 пары прошли лечение, и для меня важно не количество, а то, что за каждой цифрой стоит чья-то история. Кто-то пришел с надеждой, кто-то со страхом, кто-то уже не верил в чудо. Но они пришли. И это уже половина пути", – рассказывает медик.

На сегодняшний день беременность наступила у 57 пар. Промежуточная эффективность составляет 30,1 процента. Но для тех, кто работает с этими семьями, это не проценты, а новые сердца, которые уже бьются внутри будущих мам.

Если посмотреть на результаты программы за несколько лет, то они говорят сами за себя. В 2021-2024 годах положительный тест получили 407 женщин. Эффективность наступления беременности составила 37,4 процента, а эффективность по родам 30 процентов. За это время родили 304 пациентки, а на свет появилось 314 детей, включая семь двоен и одну тройню. Это не просто статистика. Это дети, которые уже бегают по дому, это семьи, которые наконец услышали тот самый долгожданный звук детского голоса.

Жулдыз Алпилам говорит, что этот результат дает силы работать дальше.

"Иногда люди думают, что ЭКО – это только технология. Но ЭКО начинается с веры. С момента, когда женщина решается на попытку, хотя так страшно снова надеяться. И когда в итоге у нее появляется ребенок, я понимаю, ради чего мы каждый день сидим на комиссиях, обзваниваем, объясняем, ищем решения. Ради этого первого крика. Ради первой улыбки", – говорит она.

Программа "Аңсаған сәби" продолжит работать в регионе. Будут новые квоты, новые пары, новые истории. Но главное в ней не то, сколько процедур проведено и как распределены цифры. Главное то, что благодаря этой программе в Акмолинской области уже появились сотни долгожданных детей. И каждая такая история начинается с фразы, которую врачи слышат чаще всего: "Мы так долго ждали".

Именно для этих семей программа существует. Чтобы ожидание наконец превратилось в маленькое чудо, которое будет расти, смеяться, делать первые шаги и наполнять дом тем самым счастливым шумом, ради которого люди проходят годы испытаний. И "Аңсаған сәби" дает им этот шанс. Каждый день.